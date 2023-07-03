Следственный комитет объявил о проверке после жеста о помощи от ребенка в эфире программы Первого канала

В эфире Первого канала обсуждали проблемы и взаимоотношения семьи из Владимирской области. Одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который обозначает сигнал о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием. Региональный СК в пятницу, 30 июня, объявил о проведении проверки, рассказывают наши коллеги из «Фонтанки».
«Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», — говорится в сообщении ведомства.
О результатах проверки, как говорится в сообщении СК, доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
В Telegram-канале программы «Мужское/Женское» рассказали, что в эфир программа вышла 21 июня — в одном из сюжетов
«Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по Москве», — сказано в публикации.
Своему появлению «Сигнал о помощи» обязан Канадскому женскому фонду. Его предложили использовать в 2020 году. Тогда, во время пандемии коронавируса, правозащитники говорили об увеличении количества случаев домашнего насилия, связанного с самоизоляцией. Предполагалось, что такой жест можно будет легко показать во время видеозвонка — и дать понять собеседнику, что тебе нужна помощь. Для этого нужно повернуть ладонь к камере и прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные четыре пальца, как бы приобнимая большой.
В России, где домашнее насилие декриминализировано, такие ролики тоже получили распространение, хоть и не такое широкое. Сюжеты практически идентичные: девушка показывает сигнал, если нуждается в помощи. Например, в то время, когда уходит с дружеских посиделок или, наоборот, в гости вдруг заходит соседка.
Самая известная история спасения благодаря сигналу о помощи произошла в США в 2021 году.
Во всех этих случаях пострадавшие увидели инструкцию к получению помощи в TikTok.