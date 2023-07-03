Следственный комитет объявил о проверке после жеста о помощи от ребенка в эфире программы Первого канала

Самая известная история спасения благодаря сигналу о помощи произошла в США в 2021 году. 16-летняя девушка, которая уже числилась как пропавшая без вести, показала сигнал из окна автомобиля. Жест увидели и передали информацию в полицию. В итоге 61-летнего водителя арестовали и обвинили в незаконном лишении свободы и хранении детской порнографии. В 2022 году таким же жестом привлекла внимание прохожих 14-летняя жительница немецкого города Людвигсхафен. 19-летнего парня, который изнасиловал ее на детской площадке, задержали.

