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Следственный комитет объявил о проверке после жеста о помощи от ребенка в эфире программы Первого канала

На ТВ обсуждали проблемы в семье из Владимирской области

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Девочка показывает международный сигнал о помощи

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В эфире Первого канала обсуждали проблемы и взаимоотношения семьи из Владимирской области. Одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который обозначает сигнал о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием. Региональный СК в пятницу, 30 июня, объявил о проведении проверки, рассказывают наши коллеги из «Фонтанки».

«Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», — говорится в сообщении ведомства.

О результатах проверки, как говорится в сообщении СК, доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

В Telegram-канале программы «Мужское/Женское» рассказали, что в эфир программа вышла 21 июня — в одном из сюжетов 8-летняя девочка показала международный знак призыва о помощи.

«Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по Москве», — сказано в публикации.

Своему появлению «Сигнал о помощи» обязан Канадскому женскому фонду. Его предложили использовать в 2020 году. Тогда, во время пандемии коронавируса, правозащитники говорили об увеличении количества случаев домашнего насилия, связанного с самоизоляцией. Предполагалось, что такой жест можно будет легко показать во время видеозвонка — и дать понять собеседнику, что тебе нужна помощь. Для этого нужно повернуть ладонь к камере и прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные четыре пальца, как бы приобнимая большой.

Сигнал о помощи — прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные четыре пальца, как бы приобнимая большой

Сигнал о помощи — прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные четыре пальца, как бы приобнимая большой

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В России, где домашнее насилие декриминализировано, такие ролики тоже получили распространение, хоть и не такое широкое. Сюжеты практически идентичные: девушка показывает сигнал, если нуждается в помощи. Например, в то время, когда уходит с дружеских посиделок или, наоборот, в гости вдруг заходит соседка.

Самая известная история спасения благодаря сигналу о помощи произошла в США в 2021 году. 16-летняя девушка, которая уже числилась как пропавшая без вести, показала сигнал из окна автомобиля. Жест увидели и передали информацию в полицию. В итоге 61-летнего водителя арестовали и обвинили в незаконном лишении свободы и хранении детской порнографии. В 2022 году таким же жестом привлекла внимание прохожих 14-летняя жительница немецкого города Людвигсхафен. 19-летнего парня, который изнасиловал ее на детской площадке, задержали.

Во всех этих случаях пострадавшие увидели инструкцию к получению помощи в TikTok.

СКПризыв о помощиПервый канал
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