Манит нас Оман! Пять фактов о малоизвестном для россиян направлении, которое обречено на популярность

В Дубай россияне массово летали до всех политических и экономических потрясений, сейчас это направление столь же популярно, к тому же сравнялось с Турцией и Сочи по цене. Но есть на Ближнем Востоке и терра инкогнита туристического рынка — Оман. И эта страна, кажется, обречена на то, чтобы стать популярным направлением среди россиян.
Корреспондент MSK1.RU Анна Голубницкая лично оценила все плюсы и минусы Омана. Подробности — в ее колонке.
Незадолго до того, как мир охватила пандемия коронавируса, мне довелось побывать в Омане. Эта арабская страна еще только-только открывается для международного туризма, словно берет пример у своих соседей — эмирата Дубая, куда давно толпами стекаются путешественники со всего мира.
Есть пять причин, почему надо ехать в Оман. Первая — он еще не так избалован туристами и это отражается на ценах. Вторая — в этой стране удивительная, нетронутая и изумительно красивая природа. Третья — климат и море: я была в Дубае в конце ноября, и там +35 переносились куда тяжелее. Четвертая — визовый режим: чтобы попасть в страну, не нужно долго ждать разрешительных документов. Ну и пятая — прямые авиарейсы из Москвы. Впрочем, обо всём по порядку.
Кто приезжает в Оман?
Как правило, это самостоятельные путешественники, которые разрабатывают маршруты по собственным запросам и стараются ездить по миру бюджетно. Также в Оман прилетают и искушенные туристы, покупающие дорогие туры, которые уже много где побывали.
Сюда едут любители природных красот, восточной гастрономии и экскурсионного туризма, часто — самостоятельного. Любителей искупаться в море здесь тоже часто можно встретить, и я в их числе, но вот привычного формата «пять звезд, олл-инклюзив и анимация» тут днем с огнем не сыщешь. В любом случае Оман пока нельзя назвать массовым направлением для российских туристов.
Не только пески
Арабские страны — это не только пески и верблюды. Конечно, всё это есть и в Омане — чего стоит огромная пустыня Руб-эль-Хали, одна из самых жарких в мире. Но не только дюнами славится эта страна. Здесь есть национальные парки, зеленые горы, водопады, фьорды и даже реки — правда, они то заполняются водой, то пересыхают. И в отличие от Дубая, это первозданная, а не рукотворная природа.
Есть в Омане и свои достопримечательности, а самая заметная из них, пожалуй, Великая мечеть султана Кабуса. Это главная мечеть всей страны, а вход для туристов — свободный и бесплатный, важно учитывать промежутки на молитву, тогда она заполняется многочисленными верующими. Перед тем как пойти в мечеть, выберите подходящую одежду: мужчинам — брюки и рубашку с длинным рукавом, женщинам — сарафан до пят и верх, скрывающий руки и шею, на голову нужно накинуть платок, можно и в брюках с туникой.
Другая достопримечательность Маската — дворец Аль-Алам. Это резиденция всех султанов Омана, и сюда пускают туристов. Можно также посетить старинные крепости Бахла и Низвы, они неплохо сохранились с XIII и
Как парное молоко
В конце ноября столбик термометра днем показывал +35, а легкий морской бриз сводил на нет ощущение жары. Погода была идеальной как для прогулок, так и для купания в море. В отеле мы попросили водителя отвезти нас на ближайший хороший пляж. «А они везде хорошие», — сказал молодой человек и сверкнул белоснежными зубами в тон своей одежде. Мы разговорились; оказалось, что европейцам можно находиться на пляже в бикини и необязательно иметь при себе закрытый мусульманский купальник. Еще он рассказал о том, что, в отличие от многих других богатых государств Персидского Залива, многие жители Омана работают, а в их семьях нет штата прислуги. В итоге он привез нас на огромный пляж возле пятизвездочного отеля «Хайят», и роскошь этого представителя гостиничной сети просто поражала.
Вход на пляж был свободный, и его скорее можно было назвать диким — шезлонгов прямо у моря, как это бывает в Анталье или Сочи, не было, никаких тебе разносчиков всего чего только можно. Просто изумительный тонкий и теплый песок, ласковое море, из которого не хотелось выходить. Оно было теплым, как парное молоко, без преувеличения! И это — в последних числах ноября, когда москвичи зябнут в теплых куртках. Мы купались и качались на волнах почти до вечера, пока не поднялся ветер: задувал в глаза, рот и одежду песок, и от этого, казалось, нет спасения. Теперь я понимаю бедуинов-кочевников и арабских женщин, которые укутываются в ткани по максимуму!
А что с визой?
Для краткосрочного посещения Омана россиянам не нужно проходить долгий и трудоемкий путь получения визы. Если вы планируете находиться в этой стране не более 14 дней, ее можно получить при прохождении паспортного контроля, а также заранее — онлайн. Нужны подтверждения брони отеля, обратные билеты, а также заполнить анкету. Сотрудники, которые выдали бланк, следили за каждым движением моей руки, и если я немного замешкивалась, спешили подсказать, как правильно всё заполнить. Это было так мило! К тому же, когда они узнали, что я буду в стране всего ничего, то сделали «скидку» — вместо 20 я заплатила 5 оманских риалов. Сейчас это составило бы примерно 4359 и 1087 рублей соответственно.
Если вы путешествуете семьей и у вас разные фамилии — лучше прихватить свидетельство о браке. Также у вас должен быть загранпаспорт, действующий еще как минимум 6 месяцев на момент въезда в Оман.
Как добраться?
Из Москвы в Маскат, столицу Омана, сейчас есть прямые рейсы из Шереметьево, их выполняет Oman Air. Стоимость билетов туда и обратно в июне — от 158,6 евро, расчетное время в пути — 6 часов 10 минут. C одной стыковкой можно добраться самолетами Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Pegasus, Turkish Airlines.
Отдельно хочу сказать про аэропорт Маската. В моем личном рейтинге — он номер один по комфорту для пассажиров. Полы устланы коврами, работают эскалаторы и лифты, в туалетах чистота и всё продумано до мелочей. К тому же не было толпы и очередей на паспортном и вещевом контролях, а сотрудники готовы подсказать и материализоваться из ниоткуда словно джинн из бутылки именно в тот момент, когда вам потребуется помощь.
Впрочем, по авторитетным рейтингам аэропорт в Маскате занимает тоже высокие строчки. Он получил звание «Лучший аэропорт на Ближнем Востоке» 2019 года.
Вместо послесловия
«Оман — это где?» — cпросила пограничница на паспортном контроле в Домодедово, изучая новый для нее штампик в моем документе. «На Аравийском полуострове, где Персидский залив и север Индийского океана», — ответила я. «А-а-а», — задумчиво протянула она и поинтересовалась: «И как, понравилось?» «Очень!» — воскликнула я.
Мы пробыли в Омане два дня и увидели лишь его столицу, Маскат, но в эту страну однозначно хочется приехать еще раз — на подольше.
Ранее мы рассказывали о том, можно ли получить «шенген», если вы в другой стране. У процедуры есть некоторые нюансы, но в остальном это не запрещено. Читайте также о том, сможет ли Абхазия стать бюджетной альтернативой Сочи, где отдыхать с каждым годом становится всё дороже. Кроме того, мы публиковали мнение российской туристки об отдыхе в Дагестане — регион произвел на нее сильное впечатление.