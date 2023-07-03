Манит нас Оман! Пять фактов о малоизвестном для россиян направлении, которое обречено на популярность

Есть пять причин, почему надо ехать в Оман. Первая — он еще не так избалован туристами и это отражается на ценах. Вторая — в этой стране удивительная, нетронутая и изумительно красивая природа. Третья — климат и море: я была в Дубае в конце ноября, и там +35 переносились куда тяжелее. Четвертая — визовый режим: чтобы попасть в страну, не нужно долго ждать разрешительных документов. Ну и пятая — прямые авиарейсы из Москвы. Впрочем, обо всём по порядку.



Кто приезжает в Оман?

Как правило, это самостоятельные путешественники, которые разрабатывают маршруты по собственным запросам и стараются ездить по миру бюджетно. Также в Оман прилетают и искушенные туристы, покупающие дорогие туры, которые уже много где побывали.