«Я скучаю по людям и московскому метро». Студентка из России рассказала о своей новой жизни в Нидерландах

Ева Королева родилась и прожила всю жизнь в подмосковном Домодедово. После окончания школы в 2020 году она поступила в Саксонский университет прикладных наук в Нидерландах и уехала за рубеж изучать интернациональный бизнес. За три года жизни в Голландии девушка успела найти и потерять друзей, поругаться с местными врачами, встретить День независимости в Норвегии и устроиться на работу.
Наши коллеги из MSK1.RU попросили Еву рассказать о том, как сейчас россиянке живется за рубежом и с какими трудностями сталкиваются интернациональные студенты.
Как всё начиналось
К поступлению в зарубежный вуз меня подтолкнули родители. Я сначала планировала поступать в российский университет, но мне сказали: «Давай все-таки в Европу, там и образование лучше, и возможностей больше». Проблем с английским и культурной адаптацией у меня не было, я с детства много путешествовала, часто ездила с семьей на машине в Прибалтику.
Сначала я хотела поступать в какую-нибудь прибалтийскую страну, но мне не понравились университеты и факультеты. Потом думала о Канаде, но там слишком дорого, и все-таки это на другом материке. Нидерланды стали шикарным вариантом, потому что, во-первых, здесь все говорят на английском. К тому же Голландия — одна из безопаснейших стран в Европе.
Поступила, будучи школьницей
Я помню, как узнала, что поступила в Саксион. Это был октябрь, я еще училась в
А самое приятное — мне не пришлось сдавать ЕГЭ. Я заканчивала школу в пандемийный 2020 год. Тогда действовала такая система, что если ученик не собирается поступать в российский вуз, то экзамены сдавать необязательно. Поэтому я сдала только IELTS (международный экзамен по английскому языку), отправила в Саксион свой школьный аттестат и мотивационное письмо. Это всё, что требовалось для поступления.
Первые полгода в Нидерландах действовали коронавирусные ограничения, поэтому я училась дистанционно из России. Во втором семестре я приехала в небольшой студенческий городок Энсхеде, заселилась в общежитие. Спустя полгода переехала в квартиру и жила с соседкой из Румынии.
«У моих одноклассников уже есть свои бизнесы»
Я не училась в России, но я уверена, что учеба в Нидерландах проходит гораздо более расслабленно. Например, моя знакомая учится в МГУ, у нее был курс «стратегический менеджмент». Она его изучала полгода, а у меня по этому предмету прошло только две пары.
Это не значит, что здесь плохо учат. Просто на занятиях тебе дают базовые знания, преподаватель никогда не уходит глубоко в тему. Домашнюю работу нам, как правило, не задают. Ты можешь сдать экзамен, слушая только лекции, это реально. То есть тебе дают знания на минимальный проходной балл. Но если ты хочешь оценку выше, то нужно прочитать дополнительную литературу. В Нидерландах система такая: учителя мотивируют студентов заниматься самообразованием. И она хорошо работает — у многих моих одноклассников уже есть свои бизнесы.
Здесь нет такого, как в школе: «Иди к доске, или двойка». Преподаватели стараются сделать каждое занятие интерактивным, в итоге тебе интересно и хочется самому участвовать в обсуждении. У нас были уроки, где нужно было проводить переговоры. Был sales talk, когда ты пытаешься что-то продать. На уроках финансов мы открывали онлайн-кофейню.
Студенты не пропускают пары без причин, потому что всем действительно нравится учиться. Лично я за всё время обучения пропустила только три урока. Если ты болеешь, то можешь остаться дома и подключиться к лекции онлайн. Преподаватель параллельно ведет класс и показывает презентацию. С этим нет никаких проблем.
Фокус на каждом студенте
В голландских вузах все заинтересованы в твоем состоянии и прогрессе. У каждого класса есть свой куратор, который следит, как продвигается твое образование и как ты себя чувствуешь в целом. Мы встречаемся с ним один раз в семестр на персональный разговор. Студент может рассказать, что ему нравится, или, наоборот, с какими сложностями он сталкивается.
Когда я только переехала, мне было очень тяжело и грустно, я скучала по дому. И мой куратор всегда был рядом. Если у меня проблемы, я всегда ему пишу.
После занятий преподаватели часто просят нас дать какую-то обратную связь. Например: скучная презентация, слишком много материала, не интерактивно или, наоборот, слишком интерактивно. Что тебе понравилось на уроке, а что нет. То есть люди реально сфокусированы на состоянии студентов, учитывают их мнение и пытаются создать максимально комфортные условия для обучения.
Честно говоря, мне давать обратную связь бывает сложно, потому что в школе нас такому не учили. Я привыкла, что старших нужно уважать, старшие всегда делают правильно, а ты должен сидеть и слушать. А тут тебя воспринимают на своем уровне, ты называешь преподавателей по именам. Здесь все очень открыты.
Оценки и экзамены
В Нидерландах действует десятибалльная система оценок. Окончательная отметка за предмет всегда круглая, причем чаще ее округляют в пользу студента. Публичного обсуждения оценок нет, они идут в твой персональный портал. Если ты подходишь к однокласснику и спрашиваешь, какую оценку он получил, это считается грубостью.
Экзамены и зачеты у нас всегда проходят по-разному: это может быть тест, дебаты, работа в группе. Преподаватели всегда спрашивают по пройденному материалу.
Готовиться к экзаменам ты можешь как дома, так и в университете. Если хочешь позаниматься в одиночестве — у нас есть специальные стеклянные будки с полной шумоизоляцией. Есть две кофейни, библиотека с компьютерами. Если твой сломался, всегда можно воспользоваться университетским. Когда находишься в такой приятной атмосфере, учиться хочется.
Подготовительный курс, учеба по обмену и диплом
Русские ребята учатся 11 лет, а у европейцев по стандарту идет 12 классов. Поэтому если ты поступаешь в Нидерланды, то надо пройти подготовительные курсы, которые длятся год. В это время тебе преподают теорию по четырем основным предметам, а потом добавляются дополнительные дисциплины.
При этом все дисциплины чередуются. Например, первую четверть ты изучаешь менеджмент и финансы, а вторую — маркетинг и логистику. А потом опять менеджмент и финансы. То есть университет пытается сделать учебу намного интереснее, чтобы ты не зацикливался на чем-то одном.
После двух лет теории ты можешь выбрать четыре основных семестра: учеба по обмену, стажировка, семестр «интеллектуальных решений» и написание диплома. Они могут идти в любой последовательности. Например, ты можешь написать диплом в предпоследнем семестре.
Я сначала выбрала учебу по обмену и поехала в Данию. Вообще ты можешь выбрать любую страну и факультет из списка. Наш МГУ там, кстати, тоже есть. Если ты изучаешь бизнес, можно записаться на нутрициологию. То есть у тебя есть возможность попробовать себя в разных областях. Я выбрала «брендинг и маркетинг», но мне не очень понравилось преподавание, материал показался слабым.
Работа в интернациональной компании
Когда ты идешь на стажировку, ты выбираешь любую интернациональную компанию, связанную с твоим направлением. Ты работаешь пять дней в неделю по восемь часов. Стажировку тебе оплачивают. Я сейчас работаю в компании, которая помогает североамериканским бизнесам войти на европейский рынок.
Несмотря на то, что у нас работают люди 24 национальностей, атмосфера очень дружная. Иногда возникают проблемы, связанные с различиями в менталитете, например, как люди подходят к работе. Но в целом все толерантные и открытые. У меня есть свой голос, свое мнение, и я должна его высказывать.
Мне платят 700 евро в месяц. Во время стажировки ты не учишься, но по ее окончании тебе нужно сдать исследовательский проект и рассказать о своем профессиональном росте.
Слишком индивидуалистичные и либеральные
Конечно, возникают сложности в общении с местными. С иностранцами легче, потому что вы находитесь в одной среде и можете друг друга понять. А вот голландцы слишком индивидуалистичные.
Мне кажется, россияне более сплоченные, мы живем как одно большое коммьюнити. Когда у тебя есть друг, ты о нем заботишься, ценишь отношения между людьми. А у них: «У меня есть друг, но когда он в беде, я не приду на помощь». Еще мне кажется, что здесь люди бывают слишком либеральными.
С другой стороны, если в Россию приедет иностранец, ты будешь к нему гостеприимным, но ты всё равно будешь больше склоняться к своим. Когда я приехала, я сдружилась с ребятами, которые учились по обмену. Но потом у них закончился семестр, и они разъехались по домам.
Это очень тяжелая ситуация на самом деле. Я так и не нашла здесь друзей: есть знакомые с учебы, работы и парочка голландцев, с которыми я общаюсь. Но я очень скучаю по своим русским друзьям.
Еще несколько отличий в менталитете, которые я заметила: у голландцев не принято, чтобы за всё платил мужчина. Местные девушки хотят платить сами за себя, чтобы не чувствовать себя зависимыми. Еще они не знакомятся на улице. В России если ты понравилась мальчику, то он подойдет к тебе и познакомится. В Голландии же не принято разговаривать с незнакомцами. Ты знакомишься с людьми только через своих друзей.
Сортируй мусор или плати штраф
То, что голландцы заботятся об экологии, не новость. В Нидерландах больше велосипедов, чем людей. Машины тоже есть, но в основном все перемещаются на двух колесах. И все сортируют мусор. Если ты его не сортируешь, то платишь налог за бак со смешанными отходами. Для этого есть даже специальная карточка, с которой списываются деньги каждый раз, когда ты выбрасываешь нераздельный мусор.
Еще мы сдаем бутылки. Их нужно принести обратно в магазин, и тебе вернут деньги. В магазинах почти никто не пользуется пластиковыми пакетами, большинство ходит с многоразовыми сумками.
Еще из необычного: в местных автобусах нельзя оплачивать наличкой. Либо ты оплачиваешь банковской картой, либо транспортной. А в электричках есть «Тихий вагон». Туда садятся пассажиры, которые хотят отдохнуть в тишине. Я в первый день в Нидерландах не обратила внимание на надпись и начала разговаривать с мамой по телефону. Ко мне подошла женщина и сделала замечание.
Вообще мне нравится, что здесь спокойно и безопасно. В Голландии низкий уровень преступности, хорошее образование, красивая архитектура. В то же время в России мне нравятся люди, менталитет и кухня.
«Топала обратно со сломанным пальцем»
Одна из сложностей, с которой может столкнуться эмигрант в Нидерландах, — здравоохранение. В стране действует непривычная для нас система: если потребовалась медицинская помощь, человек должен записаться к «семейному терапевту». Он после осмотра либо направляет тебя к другому специалисту, либо назначает прием в больницу.
Если у тебя чрезвычайная ситуация и ты приходишь в больницу, а там считают, что это не чрезвычайная ситуация, то ты не попадаешь в больницу. Я один раз сломала палец на ноге и поехала в первую помощь. Там мне сказали записаться на прием ко врачу. И я топала обратно со сломанным пальцем. А врач потом не мог сказать, перелом это или нет. Наложил пластырь на ногу и сказал: «Ходи так».
Чаще всего врачи прописывают тебе парацетамол. Мне кажется, он действует только на голландцев, потому что сколько бы таблеток я ни выпила, он мне никогда не помогает. Поэтому лучше привозить все лекарства из дома. У меня тут целая аптека.
Еще здесь страдает сфера услуг. Дома я могу сходить и на маникюр, и в парикмахерскую, и на массаж. И цены доступные, и качество на уровне. В России даже доставку быстрее привозят. В Нидерландах я, честно говоря, не ходила в салоны: мне страшно.
И конечно, цены здесь другие. Я плачу 400–600 евро в месяц за жилье, 300–400 евро за еду и 650 евро за страховку. Еще здесь дорогой проезд: на электричку в месяц уходит примерно 150–200 евро. Голландцы умудряются путешествовать каждые три месяца. Не знаю, как им это удается, потому что перелеты в последнее время тоже недешевые. Я за три года съездила в Норвегию на День независимости, в Турцию, Париж и Испанию.
Тоска по родине
Я считаю, что, когда ты приезжаешь в другое место, ты проходишь четыре стадии переезда. Сначала ты восхищен и тебе всё очень нравится. Потом наступает депрессия, когда ты очень скучаешь по дому и в новой стране тебя всё раздражает. Третья стадия — адаптация: тебе ни хорошо, ни плохо, ты просто живешь и живешь. А четвертая стадия — когда ты наконец начинаешь наслаждаться жизнью в другой стране.
Я уже три года живу в Нидерландах и до сих пор нахожусь на третьей стадии. Я скучаю по родине, по людям в России, по московскому метро, большим городам, по Питеру. Порой бывает тяжело и очень хочется домой. И выбрать одну страну невозможно: ни одна страна не идеальна, ты всегда будешь их сравнивать.
Последний раз я приезжала в Россию полтора года назад на Новый год. Я очень хочу приехать домой этим летом. Честно говоря, когда приезжаешь в Россию навестить семью и потом летишь обратно, начинаешь скучать больше. И надо снова вливаться в режим и местную культуру, приходится перестраиваться туда-сюда.
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