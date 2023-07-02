«Я скучаю по людям и московскому метро». Студентка из России рассказала о своей новой жизни в Нидерландах

«У моих одноклассников уже есть свои бизнесы»

Я не училась в России, но я уверена, что учеба в Нидерландах проходит гораздо более расслабленно. Например, моя знакомая учится в МГУ, у нее был курс «стратегический менеджмент». Она его изучала полгода, а у меня по этому предмету прошло только две пары.

Это не значит, что здесь плохо учат. Просто на занятиях тебе дают базовые знания, преподаватель никогда не уходит глубоко в тему. Домашнюю работу нам, как правило, не задают. Ты можешь сдать экзамен, слушая только лекции, это реально. То есть тебе дают знания на минимальный проходной балл. Но если ты хочешь оценку выше, то нужно прочитать дополнительную литературу. В Нидерландах система такая: учителя мотивируют студентов заниматься самообразованием. И она хорошо работает — у многих моих одноклассников уже есть свои бизнесы.