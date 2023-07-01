Мечтал похудеть и влюбиться. Как жил и погиб самый толстый мальчик в мире и первый сумоист Кабардино-Балкарии

— Еще в детстве говорили: «Не доживешь». И всё такое, — говорил Джамбулат в одном из своих интервью.



Как жил самый толстый мальчик в мире и почему желание похудеть привело его к гибели — смотрите в видео выше.



Мальчик прославился из-за лишнего веса. Родившись абсолютно нормальным ребенком, в три года он весил уже 48 килограммов. Врачи переживали, но маму Джамбулата это, казалось, не тревожило, да и сам мальчик чувствовал себя нормально. В три с половиной года он попал в Книгу рекордов Гиннесса — его официально признали самым толстым мальчиком, позже улыбчивого и скромного мальчишку-богатыря заметили в федерации сумо. Тренировки ему понравились — там уже подросток понял, что он еще и сильный. Джамбулату даже предлагали место в сборной Японии и пророчили отличную спортивную карьеру в Стране восходящего солнца, но мама была против переезда.

