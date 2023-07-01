Мечтал похудеть и влюбиться. Как жил и погиб самый толстый мальчик в мире и первый сумоист Кабардино-Балкарии

Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал первым сумоистом из Кабардино-Балкарии, но его судьба оказалась трагичной. О жизни и гибели Джамбулата рассказали наши коллеги из Woman.ru.
— Еще в детстве говорили: «Не доживешь». И всё такое, — говорил Джамбулат в одном из своих интервью.
Как жил самый толстый мальчик в мире и почему желание похудеть привело его к гибели — смотрите в видео выше.
Мальчик прославился из-за лишнего веса. Родившись абсолютно нормальным ребенком, в три года он весил уже 48 килограммов. Врачи переживали, но маму Джамбулата это, казалось, не тревожило, да и сам мальчик чувствовал себя нормально. В три с половиной года он попал в Книгу рекордов Гиннесса — его официально признали самым толстым мальчиком, позже улыбчивого и скромного мальчишку-богатыря заметили в федерации сумо. Тренировки ему понравились — там уже подросток понял, что он еще и сильный. Джамбулату даже предлагали место в сборной Японии и пророчили отличную спортивную карьеру в Стране восходящего солнца, но мама была против переезда.
Никогда не испытывающий комплексов из-за своего лишнего веса в 17 лет Джамбулат вдруг задумался о похудении. Весил он тогда уже 230 килограммов.
Парень сел на диету, начал активно заниматься спортом и похудел на 70 килограммов. Хотел сбросить еще 50, но врачи категорически запретили спорт — у него появились серьезные проблемы с почками. Не привыкший отступать Джамбулат начал принимать лекарство для похудения.
В 21 год богатыря не стало. Врачи так и не смогли выяснить причину, по которой его сердце перестало биться: отказавшие почки, слишком большая нагрузка на сердце или так и не найденная генетическая поломка.