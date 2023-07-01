«Показывала в соцсетях, какая у них дружная семья. А ребенок лежал в овощной яме». Как на самом деле умер 6-летний Дима

История гибели 6-летнего Димы из Екатеринбурга потрясла всю страну. Его опекун Екатерина сначала заявила о пропаже мальчика, а потом призналась, что он мертв уже полгода. Тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Во время поисков вскрылись чудовищные подробности. Как умер мальчик, почему его опекун всем врала и что говорят другие дети, которые жили в этой семье, — подробности трагедии смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.
Имя мальчика и его опекунши изменены по закону.
Подозреваемую в убийстве шестилетнего Димы отправили в СИЗО. К зданию, где судили Екатерину, пришли десятки корреспондентов и простых людей. Но заседание прошло в закрытом режиме.
Женщине предъявили обвинение по статьям об убийстве малолетнего, истязании ребенка и мошенничестве при получении выплат. Об обстоятельствах смерти Димы рассказала его старшая сестра, которая тоже жила под опекой Екатерины. Опекунша издевалась над ним и требовала от сестры писать жалобы на брата о том, что он пытался ее убить. Тем самым она хотела добиться, чтобы мальчика забрали в психиатрическую клинику.