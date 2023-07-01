«Показывала в соцсетях, какая у них дружная семья. А ребенок лежал в овощной яме». Как на самом деле умер 6-летний Дима

История гибели 6-летнего Димы из Екатеринбурга потрясла всю страну. Его опекун Екатерина сначала заявила о пропаже мальчика, а потом призналась, что он мертв уже полгода. Тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Во время поисков вскрылись чудовищные подробности. Как умер мальчик, почему его опекун всем врала и что говорят другие дети, которые жили в этой семье, — подробности трагедии смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.