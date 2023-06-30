В России увеличат оклады. Но только военнослужащим и силовикам

С 1 октября оклады военнослужащих и других силовиков вырастут на 10,5%. Соответствующее распоряжение от правительства появилось на портале правовой информации. Согласно документу, на повышение оклада могут рассчитывать:
- контрактники;
- призывники;
- служащие Нацгвардии;
- сотрудники полиции;
- сотрудники уголовно-исполнительной системы;
- сотрудники органов принудительного исполнения;
- сотрудники федеральной противопожарной службы;
- сотрудники таможенных органов;
- начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.
У контрактников повысятся оклады по воинским должностям и званиям, у призывников — только по воинским должностям. У всех остальных категорий повысят должностные оклады и оклады по специальным званиям. В документе также указано, что Минтруду при пересмотре пенсий для бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков нужно использовать именно повышенные месячные оклады.
Предложение повысить оклады на 10,5% сотрудникам ряда силовых ведомств поступило от Минобороны в январе, тогда же ведомство подготовило проект соответствующего постановления. С 1 октября 2022 года, согласно постановлению правительства, оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были проиндексированы на 4%.
В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что денежное довольствие военных в 2022–2023 годах будет индексироваться сверх плана. По словам министра, в этих целях военному ведомству дополнительно выделены 180,2 миллиарда рублей.