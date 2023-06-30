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В России увеличат оклады. Но только военнослужащим и силовикам

Повышение произойдет с 1 октября

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Оклады военнослужащих и силовиков индексировали на 4% в октябре прошлого года

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С 1 октября оклады военнослужащих и других силовиков вырастут на 10,5%. Соответствующее распоряжение от правительства появилось на портале правовой информации. Согласно документу, на повышение оклада могут рассчитывать:

  • контрактники;
  • призывники;
  • служащие Нацгвардии;
  • сотрудники полиции;
  • сотрудники уголовно-исполнительной системы;
  • сотрудники органов принудительного исполнения;
  • сотрудники федеральной противопожарной службы;
  • сотрудники таможенных органов;
  • начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

У контрактников повысятся оклады по воинским должностям и званиям, у призывников — только по воинским должностям. У всех остальных категорий повысят должностные оклады и оклады по специальным званиям. В документе также указано, что Минтруду при пересмотре пенсий для бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков нужно использовать именно повышенные месячные оклады.

Предложение повысить оклады на 10,5% сотрудникам ряда силовых ведомств поступило от Минобороны в январе, тогда же ведомство подготовило проект соответствующего постановления. С 1 октября 2022 года, согласно постановлению правительства, оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были проиндексированы на 4%.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что денежное довольствие военных в 2022–2023 годах будет индексироваться сверх плана. По словам министра, в этих целях военному ведомству дополнительно выделены 180,2 миллиарда рублей.

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