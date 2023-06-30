В России увеличат оклады. Но только военнослужащим и силовикам

У контрактников повысятся оклады по воинским должностям и званиям, у призывников — только по воинским должностям. У всех остальных категорий повысят должностные оклады и оклады по специальным званиям. В документе также указано, что Минтруду при пересмотре пенсий для бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков нужно использовать именно повышенные месячные оклады.