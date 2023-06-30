Досвайпались: сервис знакомств Tinder ушел из России

С сегодняшнего дня приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Свой уход из страны компания-владелец приложения Match Group анонсировала еще два месяца назад. Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс рассказал Reuters, что у компании были веские причины покинуть Россию, в том числе решение Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Теперь в приложении, если оно не было удалено, нельзя пользоваться его основным функционалом — «свайпать» анкеты людей. Программа высвечивает информацию об ошибке и просьбу зайти позже. Кроме того, приложение пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore.
Новость об уходе приложения из России очень расстроила пользователей сервиса быстрых знакомств — мы рассказывали истории о любви россиян, которые начались именно в «Тиндере». По их словам, в приложении было очень удобно искать себе пару.
Иностранные компании стали уходить из России после объявления специальной военной операции. С весны 2022 года российский рынок покинули десятки брендов. Правда, позже некоторые из них вернулись под другими названиями. Тогда в редакции MSK1.RU решили посмотреть, кто возобновил свою работу в РФ и как они это сделали.