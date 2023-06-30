Журналисты из столицы открыли ресторан в полузабытой деревне. Теперь туда ездят москвичи поесть сорняков с мясом

За огородом тоже следят вместе. На приусадебном хозяйстве есть поле чеснока, островок фиолетовой картошки, кусты жимолости, заросли малины, теплицы и много разной зелени.

Социализация по интернету

Идею родителей о переезде дети сначала восприняли достаточно легко, но от момента принятия решения до полноценного переезда прошло несколько лет. К тому моменту уже подросшие ребята сомневались в задумке.