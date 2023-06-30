Песков объяснил, почему продолжается спецоперация: новости СВО за 29 июня

Картаполов раскрыл детали конфликта Пригожина и Минобороны

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» отказался заключать контракт с Минобороны России, после чего ему заявили о прекращении участия структуры в СВО. Также Картаполов отметил, что Пригожин узнал о прекращении финансирования ЧВК «Вагнер».



— Сложилось следующее: первое — это деньги, второе — глупые и непомерные амбиции, а третье — это возбужденное состояние. Вкупе всё это вылилось в попытку государственной измены и в обман своих боевых товарищей, — передает слова Картаполова ТАСС.