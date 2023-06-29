«У нас небольшая сенсация»: первый регион в России ввел штраф за плевки на улице

Но большинство высказываний жителей сводится к тому, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Мол, а искать-то нарушителей как? Да и кто этим вообще заниматься будет?



Плевание как протест

Среди экспертов мнения о нововведении также разошлись. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова призналась, что в восторге от ярославской инициативы.

— К большому сожалению, наше общество несовершенно. Часть людей соблюдают элементарные этические правила, часть не соблюдают, да и чихали на эти правила. Это отравляет атмосферу в обществе. Вчерашний день, когда эта новость вышла, будет официальным праздником ассоциации. Запрет нужен, потому что, к большому сожалению, часть людей, которая позволяет себе такие нарушения, не руководствуется нормами морали. Им обязательно нужна палка, без этой палки они не способны вести себя культурно. Будем надеяться на активные действия сотрудников полиции, которые будут регулировать действие запрета. Сегодня я выходила в радиоэфир, где было подключение с жительницей из Сингапура. Она рассказывала, как у них работает этот запрет. У них везде камеры, которые моментально передают изображение нарушителя в органы контроля. Поскольку каждому человеку присвоен индикационный номер, по нему выписывается штраф. Поскольку там распространена культура информирования властей, то, если кто-то видит нарушителя, отравляет фотографию. Будем надеяться, что регионы подхватят этот запрет. Тротуары должны быть чистыми! Воспитанный человек обычно имеет при себе платочек. Закашлялся, всегда можно отойти куда-то за угол. Так, чтобы твое действие не оскорбило тех, кто может тебя увидеть.