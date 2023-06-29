«У нас небольшая сенсация»: первый регион в России ввел штраф за плевки на улице

Что ж, теперь в Ярославской области плюнуть негде. А вернее нельзя. Регион стал первым в России, где власти ввели штрафы за плевание в общественных местах —
— Мы хотим, чтобы у нас было чисто или нет? Туристов к нам приезжает
Приравняли к отправлению естественных надобностей
Наказание за плевки прописали в областном законе «Об административных правонарушениях» в пункте, где раньше речь шла об отправлении естественных надобностей в общественных местах. Видимо, посчитали, что это бескультурие одного уровня. Правда, за нужду штраф больше —
К общественным местам власти относят места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи); места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки); помещения и территории, предназначенные для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий.
Губернатор остался доволен. Даже похвастался своим ноу-хау перед приехавшим в Ярославль на гастроли режиссером Никитой Михалковым.
— У нас небольшая сенсация произошла в Ярославской области. Вот вы говорили про культуру. Мы тоже стараемся посильно в этом участвовать — формировать культуру. Мы формируем ее разными способами — спектакли проводим, концерты. Культура — это много измерений. Приняли кодекс административных правонарушений. И первые в стране и третьи в мире ввели ответственность за плевки. Такую ответственность сейчас имеют только Сингапур, Казахстан и третья страна — Российская Федерация, — сообщил Михаил Евраев.
Никита Михалков, как культурный человек, кивнул.
— Правильно!
«А размер плевка имеет значение?»
А вот у народа мнения по поводу нового закона разделились. Некоторые горячо поддержали решение. И даже потребовали пойти дальше.
— Сюда же брошенные окурки, жвачки, семечки, бутылки, пакеты. Сморкаться на тротуар на ходу, зажимая ноздрю, тоже бы запретить! Противно, когда это происходит прямо перед тобой, — поддерживают одни.
Другие интересуются:
— А размер плевка имеет значение?
Третьи шутят:
— Еще надо наказывать за пускание ветров и рыгание. И кашлять в театре пусть запретят!
Но большинство высказываний жителей сводится к тому, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Мол, а искать-то нарушителей как? Да и кто этим вообще заниматься будет?
Плевание как протест
Среди экспертов мнения о нововведении также разошлись. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова призналась, что в восторге от ярославской инициативы.
— К большому сожалению, наше общество несовершенно. Часть людей соблюдают элементарные этические правила, часть не соблюдают, да и чихали на эти правила. Это отравляет атмосферу в обществе. Вчерашний день, когда эта новость вышла, будет официальным праздником ассоциации. Запрет нужен, потому что, к большому сожалению, часть людей, которая позволяет себе такие нарушения, не руководствуется нормами морали. Им обязательно нужна палка, без этой палки они не способны вести себя культурно. Будем надеяться на активные действия сотрудников полиции, которые будут регулировать действие запрета. Сегодня я выходила в радиоэфир, где было подключение с жительницей из Сингапура. Она рассказывала, как у них работает этот запрет. У них везде камеры, которые моментально передают изображение нарушителя в органы контроля. Поскольку каждому человеку присвоен индикационный номер, по нему выписывается штраф. Поскольку там распространена культура информирования властей, то, если кто-то видит нарушителя, отравляет фотографию. Будем надеяться, что регионы подхватят этот запрет. Тротуары должны быть чистыми! Воспитанный человек обычно имеет при себе платочек. Закашлялся, всегда можно отойти куда-то за угол. Так, чтобы твое действие не оскорбило тех, кто может тебя увидеть.
А вот ярославский психолог Валентина Шелкова считает наказание не лучшим методом воздействия на нарушителей.
— Отношение к плеванию в общественных местах больше связано с культурой поведения, этикой, чем с психологией. Наверное, никому не нравится оплеванный асфальт, лифт или лестничная площадка. Большинство людей хотят жить в чистом и здоровом пространстве. Но всегда находятся нарушители, которым всё это до лампочки. В некоторых случаях прилюдное плевание в общественных местах можно расценивать как протест против каких-то запретов. Чаще всего мы наблюдаем это в поведении подростков, которые хотят таким образом почувствовать себя взрослыми, значимыми. И запретами эту проблему не решить.
Эксперт предложила вариант решения проблемы без штрафа.
— Взрослым, которые сталкиваются с таким поведением у детей, мы рекомендуем не запрещать, а предлагать взамен что-то другое. Например, вместо того чтобы курить можно посоревноваться на байке — тут ты будешь более крутой, чем когда куришь. Поэтому, по моему мнению, штрафы за плевание не решат проблему. Во-первых, зафиксировать, доказать факт нарушения будет сложно. Камеры стоят далеко не везде.
Нужно разъяснять, что от плевков (допустим в лифте) могут подхватить инфекцию другие люди, особенно дети. Может быть, стоит раздавать на улицах одноразовые носовые платочки. Потому что, имея в кармане платок, человек сможет воспользоваться им, а не плевать на дорогу, — высказалась психолог.
Штрафовать чиновников за наплевательское отношение
Между тем ярославский опыт подвигнул депутатов Госдумы на новые инициативы. Например, ввести наказание за наплевательское отношение чиновников к жителям.
— Ярославль, полагаю, можно поздравить — все главные проблемы региона успешно решены, можно заняться очищением улиц от злостных плевальщиков, — написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. — Да, депутаты региональных парламентов вправе вводить местные штрафы за разного рода нарушения. Даже за такие экзотические. Правда, возникает масса вопросов: кто будет администрировать процесс, кто уполномочен выносить решения о штрафах — должностные лица на месте или суд, как собирать доказательную базу (можно предположить, что взятые на месте образцы «биоматериала» пройдут глубокую лабораторную проверку), как определить плевальщиков-рецидивистов, которым положен повышенный штраф... Да много вопросов навскидку. А пока авторы идеи думают над ответами, предлагаю не останавливаться и ввести штрафы за плевки в фигуральном понимании. Например, персональную ответственность чиновников за наплевательское отношение к проблемам граждан, за плевки на обращения людей, на их жалобы, надежды и ожидания от власти. Плевки чиновного равнодушия в душу жителей тоже считаются. И с размерами таких штрафов не стоит жадничать — к уже введенным 1500 и 3000 рублей минимум по паре нулей справа приписать. Уверен, жители Ярославля и области такой штрафной креатив в адрес должностных лиц оценят куда более живо и благодарно. А что до сравнения с Сингапуром... Ну что ж, мощно. Хоть в неприятии слюны догнали одну из ведущих экономик мира. Чем не повод для гордости?