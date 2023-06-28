Обломки «Титана» достали со дна океана. Показываем, что осталось от затонувшего батискафа

Обломки батискафа «Титан», взорвавшегося в Атлантическом океане при попытке погружения к затонувшему «Титанику», подняли на поверхность. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. По информации издания, части судна доставили на пирс канадской береговой охраны в Сент-Джонс. Среди поднятых со дна частей батискафа несколько объектов — куски металла и аппаратура. Daily Mail публикует фото погрузки обломков.
Батискаф «Титан» пропал в Атлантическом океане 19 июня. После того как субмарина OceanGate перестала выходить на связь, на месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, однако на протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже примерное местонахождение батискафа. По данным NBC, запасы воздуха на пропавшем батискафе закончились 22 июня в 14:08 по московскому времени, после чего компания OceanGate объявила экипаж батискафа «Титан» погибшим. Позже контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель всех членов экипажа и заявил, что было обнаружено пять крупных обломков батискафа, указывающих на его взрыв. Ранее мы подробно рассказывали о том, как произошла эта трагедия.