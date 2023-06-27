Кто ответил за трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и гибель 60 человек? Прозвучал последний приговор

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по последнему из четырех уголовных дел, возбужденных после пожара и гибели 60 человек в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Бывшего руководителя кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова и его экс-подчиненного Григория Терентьева признали виновными в халатности и других преступлениях. Им дали 10 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима.
Всего по уголовным делам «Зимней вишни» оказались осуждены 15 человек. Бывшие чиновники, бизнесмены, сотрудники госведомств и пожарные получили от 5 до 18 лет тюрьмы, а также крупные штрафы.
За что именно осудили каждого из них, и как разворачивались события в кемеровском ТЦ в роковой день, смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.