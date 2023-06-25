Как Ростов-на-Дону пережил этот день: 20 фото

24 июня в Ростов вошла военная техника. Это был непростой день для города. Вся страна следила, что там происходит. Наши ростовские коллеги из 161.RU запечатлели самые яркие моменты.
Всю информацию о сегодняшних событиях мы собираем онлайн.
Наши ростовские коллеги запечатлели самые яркие моменты
24 июня в Ростов вошла военная техника. Это был непростой день для города. Вся страна следила, что там происходит. Наши ростовские коллеги из 161.RU запечатлели самые яркие моменты.
Всю информацию о сегодняшних событиях мы собираем онлайн.