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Мятеж ПригожинаФоторепортаж

Как Ростов-на-Дону пережил этот день: 20 фото

Наши ростовские коллеги запечатлели самые яркие моменты

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На улице Пушкинской

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24 июня в Ростов вошла военная техника. Это был непростой день для города. Вся страна следила, что там происходит. Наши ростовские коллеги из 161.RU запечатлели самые яркие моменты.

Вагнеровцы раздавали флаги ростовчанам, пришедшим к занятому штабу ЮВО

Вагнеровцы раздавали флаги ростовчанам, пришедшим к занятому штабу ЮВО

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Танк ЧВК у штаба Южного военного округа

Танк ЧВК у штаба Южного военного округа

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В центре города

В центре города

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Молебен в Ростове, где митрополит Меркурий обратился к мятежникам

Молебен в Ростове, где митрополит Меркурий обратился к мятежникам

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Рестораны «Вкусно — и точка» временно закрылись в Ростове

Рестораны «Вкусно — и точка» временно закрылись в Ростове

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Ростовчане фотографировались с техникой и вагнеровцами

Ростовчане фотографировались с техникой и вагнеровцами

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Пикапы с крупнокалиберными пулеметами стали частью городской среды

Пикапы с крупнокалиберными пулеметами стали частью городской среды

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И люди в камуфляже — тоже

И люди в камуфляже — тоже

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Танк, заблокировавший проезд между штабом ЮВО и зданием Ростовского цирка

Танк, заблокировавший проезд между штабом ЮВО и зданием Ростовского цирка

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Бойцы ЧВК на Буденновском проспекте

Бойцы ЧВК на Буденновском проспекте

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Полки в некоторых магазинах опустели из-за ажиотажного спроса

Полки в некоторых магазинах опустели из-за ажиотажного спроса

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На пригородном вокзале было многолюдно

На пригородном вокзале было многолюдно

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Вечером подразделения «Вагнера» приготовились покинуть свои позиции в центре Ростова

Вечером подразделения «Вагнера» приготовились покинуть свои позиции в центре Ростова

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Всю информацию о сегодняшних событиях мы собираем онлайн.

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