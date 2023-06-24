ФСБ заявила о задержании контрабандистов с радиоактивным Цезием-137: новости СВО за 23 июня

ФСБ заявила о задержании контрабандистов с Цезием-137

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании пяти человек, которые намеревались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного изотопа Цезий-137. В ФСБ заявили, в дальнейшем его планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Цезий-137 образуется преимущественно при делении ядер в реакторах и оружии, именно этим изотопом заражается местность после аварий на АЭС и взрывов ядерных боеприпасов. В то же время Цезий-137 применяется в самых разных областях, в том числе при лечении рака.