«И в дождь, и в ураган». Айтишник 18 лет каждую неделю заводит часы на церкви — без него уникальные ходики встанут

В 1860 году колокольня начала падать. Со временем она отклонилась более чем на метр по вертикали. Когда ситуация стала критической, в 1887 году башню пришлось перекладывать — от исторической кладки осталось лишь основание.



Часы, которые сейчас находятся на колокольне Рождественской церкви, были установлены на соседнем здании — доходном доме купцов Блиновых. Их заказали в середине XIX века у немецкой компании Иохана Фридриха Войле, на первой в Европе фабрике, начавшей массово выпускать башенные часы. Позднее, при перестройке комнат здания, механизм сняли и передали в художественный музей, где тот пролежал почти весь XX век .

