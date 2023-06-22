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В России появится резервная армия

Также в ближайшее время появится армейский корпус

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Резервная армия появится в России в ближайшие дни

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Этим летом в России появится резервная армия. Об этом заявил Сергей Шойгу во время совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

— К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус, — заявил Шойгу.

По словам министра обороны, они получат более 3700 единиц техники.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что на данный момент в российские вооруженные силы поступили 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев.

— В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк», — рассказал Шойгу.

Рассказывая о ходе украинского контрнаступления, министр обороны поделился такими цифрами:

  • ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе западного производства;
  • ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 13 танков западного производства.

По словам Шойгу, «уже понятно — то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет».

Сергей ШойгуВладимир ПутинСпецоперация на УкраинеВСУВС РФСВОАрмияДобровольцыКонтрактникиРоссияУкраина
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