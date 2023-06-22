Этим летом в России появится резервная армия. Об этом заявил Сергей Шойгу во время совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.
— К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус, — заявил Шойгу.
По словам министра обороны, они получат более 3700 единиц техники.
Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что на данный момент в российские вооруженные силы поступили 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев.
— В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк», — рассказал Шойгу.
Рассказывая о ходе украинского контрнаступления, министр обороны поделился такими цифрами:
- ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе западного производства;
- ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley, а также 13 танков западного производства.
По словам Шойгу, «уже понятно — то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет».