Александр Карелин вручил 1 млн рублей военнослужащему, который уничтожил танк Leopard

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин вручил денежную премию в 1 миллион рублей военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard в ходе СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Александр Карелин посетил медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им.
— Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям, — отметил Александр Карелин.
Ранее Александр Карелин объявил о выплате премий бойцам — участникам СВО за уничтожение и захват военной техники и командиров армии ВСУ. Как отметил сенатор от Новосибирской области, выплата составит от 500 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от вида танка.