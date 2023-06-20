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Александр Карелин вручил 1 млн рублей военнослужащему, который уничтожил танк Leopard

Сенатор от Новосибирской области навестил военного в больнице и передал ему сертификат

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Премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири»

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Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин вручил денежную премию в 1 миллион рублей военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard в ходе СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

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Видео: Минобороны РФ

Александр Карелин посетил медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского, где встретился с военнослужащим и передал ему сертификат. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

— Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям, — отметил Александр Карелин.

Ранее Александр Карелин объявил о выплате премий бойцам — участникам СВО за уничтожение и захват военной техники и командиров армии ВСУ. Как отметил сенатор от Новосибирской области, выплата составит от 500 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от вида танка.

Александр КарелинСВОНовосибирск
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