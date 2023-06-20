НАТО выступила против заморозки конфликта на Украине: новости СВО за 19 июня

Студентов-платников, участвовавших в СВО, переведут на бюджет

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что студентов-платников, участвовавших в спецоперации, переведут на бюджет. Кроме того, участники СВО и их родственники будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом Голикова рассказала на оперативном совещании с вице-премьерами.



— Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, — отметила Голикова. — Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023–2024 учебном году.