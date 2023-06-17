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ПМЭФ-2023

Доплыть до Невского: в Петербурге прошел массовый заплыв на сап-бордах

Люди с веслами прошли по легендарной реке вверх и вниз

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Сегодня главными на Мойке были сапы

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В Санкт-Петербурге утром 17 июня Крюков канал и акваторию Мойки вместо привычных экскурсионных корабликов заполнили люди на сапах.

Sup-завтрак «ОтЛичный Петербург» провел сайт Fontanka.ru. Полторы сотни человек спустились на воду в шесть утра, чтобы насладиться видами Северной столицы с воды и проплыть под знаменитыми мостами. Корреспондент E1.RU Даниил Румянцев тоже прогулялся по воде. Посмотрите фотографии и видео с этой прогулки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

С воды Петербург выглядит еще красивее

С воды Петербург выглядит еще красивее

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Вот такие непередаваемые ощущения можно было испытать во время заплыва

Вот такие непередаваемые ощущения можно было испытать во время заплыва

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Можно посмотреть на то, как плывут другие

Можно посмотреть на то, как плывут другие

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Время для селфи!

Время для селфи!

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Заплыв прошел под эгидой Питерского международного экономического форума и стал репетицей традиционного «Фонтанка SUP», который проходит каждый год в августе и собирает тысячи участников. Кстати, свои заявки на августовский заплыв организаторам прислали уже более двух тысяч человек.

ПетербургПМЭФ-2023СапыЗаплыв
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