Доплыть до Невского: в Петербурге прошел массовый заплыв на сап-бордах

Заплыв прошел под эгидой Питерского международного экономического форума и стал репетицей традиционного «Фонтанка SUP», который проходит каждый год в августе и собирает тысячи участников. Кстати, свои заявки на августовский заплыв организаторам прислали уже более двух тысяч человек.

