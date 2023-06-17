Доплыть до Невского: в Петербурге прошел массовый заплыв на сап-бордах

В Санкт-Петербурге утром 17 июня Крюков канал и акваторию Мойки вместо привычных экскурсионных корабликов заполнили люди на сапах.
Sup-завтрак «ОтЛичный Петербург» провел сайт Fontanka.ru. Полторы сотни человек спустились на воду в шесть утра, чтобы насладиться видами Северной столицы с воды и проплыть под знаменитыми мостами. Корреспондент E1.RU Даниил Румянцев тоже прогулялся по воде. Посмотрите фотографии и видео с этой прогулки.
Заплыв прошел под эгидой Питерского международного экономического форума и стал репетицей традиционного «Фонтанка SUP», который проходит каждый год в августе и собирает тысячи участников. Кстати, свои заявки на августовский заплыв организаторам прислали уже более двух тысяч человек.