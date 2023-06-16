Путин предложил простить бизнесу валютные нарушения

Владимир Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства в период моратория на наказания.
— На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения «Деловая Россия» коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто. Но сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе. А именно предлагают объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория, — объявил президент, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Путин также предложил «полностью закрыть этот вопрос», чтобы потом не было никаких оснований «притягивать бизнес к ответственности задним числом».
Сам мораторий продлевается на 2024 год.
Владимир Путин выступает сегодня с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В Кремле пообещали, что выступление президента будет объемным. Мы следим за все, что рассказывает глава государства, в текстовой онлайн-трансляции.