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ПМЭФ-2023Подробности

Путин предложил простить бизнесу валютные нарушения

Об этом президент заявил на ПМЭФ

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Мораторий на наказания за валютные преступления дял бизнеса продлевается на 2024 год

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Владимир Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства в период моратория на наказания.

— На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения «Деловая Россия» коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто. Но сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе. А именно предлагают объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория, — объявил президент, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин также предложил «полностью закрыть этот вопрос», чтобы потом не было никаких оснований «притягивать бизнес к ответственности задним числом».

Сам мораторий продлевается на 2024 год.

Владимир Путин выступает сегодня с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. В Кремле пообещали, что выступление президента будет объемным. Мы следим за все, что рассказывает глава государства, в текстовой онлайн-трансляции.

Владимир ПутинПМЭФЭкономика
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