Прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет возобновляются в июле — смотрим, сколько стоит билет в Таиланд

«Аэрофлот» возобновит прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд) с 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании 15 июня.
— Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который выполняются прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока, — отметили там.
Полеты будут совершаться два раза в неделю, по вторникам и субботам, они займут от 7 часов 15 минут до 7 часов 35 минут.
Согласно информации на сайте «Аэрофлота», перелет в один конец 11 июля обойдется в 46 тысяч рублей. Билеты round trip в период с 11 по 18 июля предлагаются за 66,5 тысячи. Провоз багажа в стоимость не входит.
Ранее НГС рассказал о том, куда можно улететь из Новосибирска этим летом.