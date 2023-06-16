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Прямые рейсы из Новосибирска на Пхукет возобновляются в июле — смотрим, сколько стоит билет в Таиланд

Полеты в столицу Таиланда из Толмачево будут совершаться дважды в неделю

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Время перелета составит чуть больше семи часов

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«Аэрофлот» возобновит прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд) с 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании 15 июня.

— Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который выполняются прямые рейсы «Аэрофлота» из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока, — отметили там.

Полеты будут совершаться два раза в неделю, по вторникам и субботам, они займут от 7 часов 15 минут до 7 часов 35 минут.

Согласно информации на сайте «Аэрофлота», перелет в один конец 11 июля обойдется в 46 тысяч рублей. Билеты round trip в период с 11 по 18 июля предлагаются за 66,5 тысячи. Провоз багажа в стоимость не входит.

Ранее НГС рассказал о том, куда можно улететь из Новосибирска этим летом.

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АэрофлотТаиландПхукетПутешествияПерелеты
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