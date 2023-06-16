Басков и Лепс пообещали доплачивать по миллиону за каждый подбитый «Леопард»: новости СВО за 15 июня

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым, чтобы подтвердить, что с ним всё в порядке

14 июня некоторые СМИ с подачи украинских политологов распространили информацию о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов ликвидирован. Позже появилась другая информация — якобы он ранен, но жив. Спустя несколько часов Делимханов прервал молчание и написал у себя в телеграм-канале, что с ним всё в порядке.



— Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует, — написал Делимханов.