Русских в Турции уже не ждут? Путевки для наших туристов доходят до 1,5 млн, но по-прежнему доступны для европейцев

Летом россияне массово отправляются в отпуска, однако в этом году выбор мест для отдыха заметно сократился. В Сочи — дорого, в популярной Турции — немногим дешевле. В этом сезоне отмечается интересная тенденция: путевки на турецкие курорты стали дороже для россиян, однако по-прежнему остаются доступными для европейцев. Об этом заявляют в АТОР.
MSK1.RU узнал у турецких отельеров, так ли это на самом деле, и спросили, что с ценами на отдых «всё включено» на анталийском побережье.
«Цены просто космос»
Семья Марины традиционно отдыхала в начале июня в Турции. Девушка объяснила, что в это время было еще не так много народу, не особо жарко, как в августе, лететь недалеко, да и ценник не кусался. Москвичка рассказала, что отдых «всё включено» в Сиде или Кемере идеально подходил для ее семьи — двух детей, дошкольника и подростка, а также пожилых родителей-пенсионеров. Теперь она сокрушается, что цены на путевки турагентства просто заломили, а перелет из Москвы в Анталью занимает уже не три часа, а пять.
— Этим летом мой отпуск на стопе. В Сочи я ехать не хочу, там ужасно и очень дорого, а далеко лететь с родителями и детьми тоже — мы все измучаемся. Поэтому я не знаю, что делать, цены на путевки просто космос, — возмущается Марина.
Дорогая наша Турция
О том, что отдых на средиземноморском побережье подорожал, говорят и сами турецкие отельеры, и представители российской туриндустрии. Заместителя главы ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна вовсю цитируют турецкие СМИ, особенно региональные — в Анталье и Аланье, где от количества туристов зависит занятость и благосостояние местных жителей. Мкртчян отметил, что турецкие владельцы отелей повысили цены для россиян, но не изменили для европейских туристов.
— Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — объяснил Мкртчян.
Позже вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что ценовая дискриминация россиян в принципе невозможна.
— Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что, во-первых, цены всё время меняются — в один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой — для Германии (их каникулы или Рождество), в третий — для Великобритании. Во-вторых, всё зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики. Отдельные отели могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков, и этими рынками могут быть и немецкий, и российский, и английский, — пояснил Мурадян.
Примерные расценки у туроператоров на пакетный отдых в этом году известны, в зависимости от звездности отличаются и цены. Так, например, в июне 10 ночей на двоих в «трешке» обходятся порядка 140–150 тысяч рублей, в «четверке» — от 145 до 180 тысяч, а в «пятерке» — от 150 до 180 тысяч. Отели категории «ультралюкс» на 10 ночей в тот же период стоят примерно 190–275 тысяч рублей. Турецкие отельеры отмечают, что в некоторых стоимость отдыха за 10 ночей доходит до 1–1,5 миллиона рублей.
При этом сами владельцы отелей, которые зарабатывали на российских туристах, отмечают, что их поток уменьшился. Одной из причин многие называют цены.
— Стоимость проживания в отелях выросла этим летом минимум на 80–100% по сравнению с прошлым годом. Сейчас трудно найти среднюю цену менее 2 тысяч лир (чуть больше 7 тысяч рублей) за ночь для двоих по системе «все включено» в 4-звездочном отеле. Но это цены на июнь, в июле и августе они будут еще выше, — рассказал сотрудник сферы гостеприимства Бюлент Бюльбюльоглу.
В самой Турции с прошлого лета всё подорожало в разы — официальная инфляция составляет 109%, и откуда взяться малобюджетному отдыху? Даже для местных жителей недельный отдых в четырех-пятизвездочном отеле в том же Мармарисе или Кемере обойдется минимум в 35 тысяч лир на двоих. Сейчас это составляет примерно 125 тысяч рублей. А ведь в эту цену не включен ни трансфер, ни длительный перелет.
— Путевки на 5–6 дней для двоих начинаются от 30–35 тысяч турецких лир (около 125 тысяч рублей) и доходят до 150 тысяч лир (около 530 тысяч рублей). Это связано с увеличением затрат, с которыми столкнулись владельцы отелей. К тому же на праздник Курбан-байрам приходится период отпусков — девять дней отдыха, и цены повысились на внутреннем рынке, что повлияло в том числе и на иностранных туристов, — рассказал президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя.
«Турпоток сократился вдвое»
Россияне не могут больше массово позволить себе махнуть в Турцию на недельку без ущерба для бюджета. Большие скидки сами отели делать не могут, чтобы не работать в убыток, однако уже бьют тревогу, глядя на заполняемость номеров. Носильщики и сотрудники ресепшена скучают без щедрых чаевых, которые оставляли российские туристы, а курортные ухажеры тоскуют без наших красавиц.
Координатор одного из крупнейших туроператоров Pegas Touristik Орхан Санкар заявил, что поток туристов из России может сильно сократиться в этом году.
— Несмотря на цель Турции — принять в этом году 6 миллионов туристов из России, их число может остаться на уровне 3 миллионов. Из-за огромного роста цен на отели в Турции турпоток из России может сократиться вдвое, — прокомментировал Санкар.
Он подчеркнул, что турецкие отели попытаются заполнить освободившиеся места европейскими туристами. Для которых курорты Антальи, Бодрума и Аланьи по-прежнему доступны и не бьют по бюджету.
Немного математики. Грустной
Основная причина подорожания, утверждают многие эксперты, — экономическая, колебания курса рубля к мировым валютам. Курсы как российской, так и турецкой валют в последнее время не могут похвастать стабильностью, в то время когда у евро и доллара они практически не колеблются. Соответственно, для европейца изменения цен в Турции неощутимы, а если и заметны, то даже в плюс. Так, если проживание в отеле стоило, скажем, 1000 лир за ночь и это было 100 евро, то теперь, даже с учетом подорожания, из-за разницы курсов — уже 90 евро и может стать ниже. Соответственно, для туриста из той же Германии или Испании такая динамика может восприниматься даже как скидка.
— Реальная опасность заключается в том, что туристы из стран Европы не чувствуют повышения цен на путевки. А если в той же гостинице остановится российский турист, то он будет платить процентов на 20 дороже, чем европеец. Из-за разницы курсов, — пояснил председатель правления одного из туроператоров Айхан Бекташ.
Еще одна причина — авиаперевозки, точнее уменьшение количества чартерных рейсов и снижение конкуренции на популярных туристических маршрутах в Аланью и Анталью.
— Причиной повышения цен на путевки является политика иностранных авиакомпаний, которые очень комфортно чувствуют себя из-за ограниченного авиасообщения в нашей стране и получают большие прибыли от российских туристов. Сюда входят авиакомпании из Турции и Ближнего Востока, — отмечает Артур Мурадян.
Вдобавок ко всему среди российских авиаперевозчиков не так много тех, кто может назвать себя лоукостером. В основном перевозки далеко не бюджетные, и если представить, что билеты нужны для семьи из четырех-пяти человек, то перелет обойдется в приличную сумму. А ведь еще в стоимость тура включены и трансферы, и проживание. И далеко не все летят из Москвы — в регионах стоимость авиаперевозок гораздо выше, порой даже в разы.
— Из Европы в Турцию летает много лоукостеров. Поэтому сравнение туров «всё включено» будет не в пользу россиян. Из Европы в Анталью можно улететь за 50–70 евро, а из России в Анталью по этим ценам улететь невозможно, — добавил Мурадян.
Цены в Сочи в этом сезоне тоже поражают воображение. Чтобы отдохнуть здесь, россияне берут кредиты на отдых и выплачивают их по 5 лет. Летом 2023-го цены на отдых на морских курортах России и Турции сравнялись. Почитайте, куда отправиться этим летом без визы — узнали самые бюджетные варианты. А если вы окажетесь в Турции, обязательно прогуляйтесь по Ликийской тропе, здесь просто фантастические виды.