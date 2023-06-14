Русских в Турции уже не ждут? Путевки для наших туристов доходят до 1,5 млн, но по-прежнему доступны для европейцев

— Стоимость проживания в отелях выросла этим летом минимум на 80–100% по сравнению с прошлым годом. Сейчас трудно найти среднюю цену менее 2 тысяч лир (чуть больше 7 тысяч рублей) за ночь для двоих по системе «все включено» в 4-звездочном отеле. Но это цены на июнь, в июле и августе они будут еще выше, — рассказал сотрудник сферы гостеприимства Бюлент Бюльбюльоглу.



В самой Турции с прошлого лета всё подорожало в разы — официальная инфляция составляет 109%, и откуда взяться малобюджетному отдыху? Даже для местных жителей недельный отдых в четырех-пятизвездочном отеле в том же Мармарисе или Кемере обойдется минимум в 35 тысяч лир на двоих. Сейчас это составляет примерно 125 тысяч рублей. А ведь в эту цену не включен ни трансфер, ни длительный перелет.



— Путевки на 5–6 дней для двоих начинаются от 30–35 тысяч турецких лир (около 125 тысяч рублей) и доходят до 150 тысяч лир (около 530 тысяч рублей). Это связано с увеличением затрат, с которыми столкнулись владельцы отелей. К тому же на праздник Курбан-байрам приходится период отпусков — девять дней отдыха, и цены повысились на внутреннем рынке, что повлияло в том числе и на иностранных туристов, — рассказал президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя.

