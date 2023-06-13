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«Мы не планировали СВО»: что нужно для прекращения украинского конфликта, версия Кремля

Президент предупредил, что в третьей мировой «победителей не будет»

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По словам Путина, Россию вынудили прекратить конфликт вооруженным способом

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Владимир Путин встретился сегодня с военными корреспондентами и ответил на наболевшие вопросы. Один из них — о том, что нужно для прекращения украинского конфликта.

Отвечая на него, президент отметил, что Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО, и пытается «прекратить вооруженный конфликт».

— К сожалению, нас вынудили делать это вооруженным способом, но не мы это начали, — заявил президент. — Если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву.

Также Путин отметил, что в случае третьей мировой войны победителей не будет, «в том числе не победит Америка». По его словам, США «всё больше погружаются в конфликт на Украине и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности».

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