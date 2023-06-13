Путин высказался о необходимости новой волны мобилизации

— Это зависит от того, чего мы хотим, <...> это зависит от целей. Мы должны решать вопрос по мобилизации, но на сегодняшний день нет такой необходимости.

Путин отметил, что с января идёт работа с контрактниками — набор идёт неплохо, их подготовка налажена. В связи с этим нет необходимости направлять срочников в зону СВО. Также президент прокомментировал и вопрос ротации мобилизованных: