Путин высказался о необходимости новой волны мобилизации

Президент Владимир Путин на встрече с российскими военкорами ответил на вопрос о том, нужна ли новая волна мобилизации в стране. По словам главы государства, это зависит от того, какие цели перед собой будут ставить власти.
— Это зависит от того, чего мы хотим, <...> это зависит от целей. Мы должны решать вопрос по мобилизации, но на сегодняшний день нет такой необходимости.
Путин отметил, что с января идёт работа с контрактниками — набор идёт неплохо, их подготовка налажена. В связи с этим нет необходимости направлять срочников в зону СВО. Также президент прокомментировал и вопрос ротации мобилизованных:
— Закон не предусматривает конкретных сроков, исходить нужно будет из личного состава, но мы приняли решение о регулярных отпусках, практически все возвращаются обратно из отпусков.
Президент добавил, что контрактников набрали около 150 тысяч человек, вместе с добровольцами — 156 тысяч.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьёв Live» высказался о том, стоит ли ожидать мобилизацию в настоящее время. По его словам, необходимость в этом отсутствует.