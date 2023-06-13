Почему украинские беспилотники долетают до Кремля? Отвечает Путин

Президент России 13 июня встретился с военкорами. Во время встречи ему задали вопрос о том, почему украинские беспилотники долетают до Кремля. Отвечая на него, Владимир Путин отметил, что традиционная система ПВО сложно обнаруживает современные БПЛА.
— Такое было в Сирии, быстро научились бороться, здесь тоже решаемая задача, — завил президент. — Нужно нашим структурам соответствующим принять определенные решения. Наша система настроена на ракеты, на большие самолеты. А беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Их достаточно сложно обнаружить. Но они обнаруживаются. Надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, лучше, чтобы это было сделано своевременно. Уверен, эти задачи будут решены.
О том, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю, в пресс-службе президента заявили 3 мая.
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— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. БПЛА были выведены из строя, президент в результате попытки теракта не пострадал, график его работы изменений не претерпел, — сообщили в пресс-службе.
Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков не было.