Почему украинские беспилотники долетают до Кремля? Отвечает Путин

— Такое было в Сирии, быстро научились бороться, здесь тоже решаемая задача, — завил президент. — Нужно нашим структурам соответствующим принять определенные решения. Наша система настроена на ракеты, на большие самолеты. А беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Их достаточно сложно обнаружить. Но они обнаруживаются. Надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, лучше, чтобы это было сделано своевременно. Уверен, эти задачи будут решены.

