freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняПропавший юноша найден мертвым в лесу
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Путин рассказал, нужно ли вводить в стране военное положение

Президент встретился с российскими военкорами

78

Президент Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами прокомментировал, нужно ли вводить в стране военное положение.

— В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, — заявил Путин.

Новость дополняется.

Военное положение
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter