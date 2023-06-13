Путин рассказал, нужно ли вводить в стране военное положение

Президент Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами прокомментировал, нужно ли вводить в стране военное положение.
— В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, — заявил Путин.
Новость дополняется.
Президент встретился с российскими военкорами
Президент Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами прокомментировал, нужно ли вводить в стране военное положение.
— В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, — заявил Путин.
Новость дополняется.