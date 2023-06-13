Путин сравнил потери сторон с начала украинского контрнаступления

Президент Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами рассказал о потерях России и Украины с начала контрнаступления ВСУ. По словам главы государства, потери Украины в личном составе в ходе контрнаступления «приближаются к катастрофическим».
— Россия несёт в 10 раз меньше потерь, чем Украина, которая ведёт контрнаступление. <...> По личному составу пусть Минобороны говорит, танков у них [потеряно] свыше 160, у нас 54. Часть из них подлежит ремонту.
Также, по словам Путина, Украина потеряла 360 бронемашин разного типа. В целом же, по подсчётам президента, потери техники у ВСУ составляют 25-30% от поставленных объёмов из-за рубежа.
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о потерях российской армии и ВСУ за три дня контрнаступления Украины. По словам Шойгу, в ходе отражения наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 человек ранены. ВСУ же потеряли «до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата».
Официальные данные о потерях российской армии в ходе СВО в последний раз оглашали 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации. По словам Сергея Шойгу, тогда с начала СВО погибли 5937 человек.