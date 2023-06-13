Путин разрешил забирать загранпаспорта у призывников

Согласно новым поправкам, призванные на срочную службу россияне должны будут временно сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ. Это нужно будет сделать в течение пяти дней с момента получения повестки. В законе указано, что нормы касаются только срочников (сейчас это мужчины от 18 до 27 лет), а получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения службы. Кроме того, пограничники получают право изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд, прямо на границе.

