Путин разрешил забирать загранпаспорта у призывников

Президент Владимир Путин одобрил поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», по которым корректируются основания и порядок признания недействительными загранпаспортов, а также их изъятия. В частности, по новым правилам призывникам придется сдавать свои загранпаспорта на хранение в МВД.
Согласно новым поправкам, призванные на срочную службу россияне должны будут временно сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ. Это нужно будет сделать в течение пяти дней с момента получения повестки. В законе указано, что нормы касаются только срочников (сейчас это мужчины от 18 до 27 лет), а получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения службы. Кроме того, пограничники получают право изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд, прямо на границе.
В поправках также отмечается, в каких еще случаях можно будет изымать загранпаспорта россиян (помимо призыва):
- при заключении трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;
- при работе в органах Федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;
- при отбытии наказания за преступления;
- при уклонении от исполнения обязательств, наложенных на россиянина судом;
- при сообщении заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;
- при признании банкротом.
С большой вероятностью эти поправки не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку в случае принятия они должны вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. Ранее вместе с юристами мы подробно разбирали, как и для чего будут изымать паспорта, и выяснили, как до этого контролировался запрет на выезд для призывников.