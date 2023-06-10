«Самый сложный квест в наше время». Как получить «шенген» и уехать за границу в 2023-м: инструкция



Итак, если вы мечтаете об отдыхе где-то в Европе:

1-й шаг. Идем на форум Винского и смотрим статистику выдачи виз по странам. На период весна-лето — 2023 самые лояльные к нам страны — Франция, Италия и Испания.



Мы выбрали Испанию — яркая Барселона, море, коррида, фламенко и, конечно, путь паломников в Сантьяго-де-Компостела. Вы можете выбрать другую страну, но советуем изучить на форуме информацию о записи в визовые центры.



2-й шаг. Идем на официальный сайт консульства выбранной страны и находим список документов для подачи на визу. Тут обычно всё стандартно: нужно собрать доказательства, что у вас есть деньги (100 евро на день), описать маршрут, приложить брони отелей, билетов, распечатать паспорта и приложить страховку.



3-й шаг. Самый сложный квест в наше время — записаться на подачу документов. В 2023 году с этим не так просто. Мы мониторили сайт три недели, судорожно проверяя запись каждый час и каждый день. Повезло в воскресенье в десять часов вечера.



Дадим совет. Сразу, как решились подавать заявку на визу (пока не собрали все документы, не купили билеты, брони), начинайте ловить запись. Не забываем, что все справки для «шенгена» действуют один месяц — это справка с места работы, выписка из банка за три месяца и остаток на счете.



И вот, когда приходит день икс и вы записались на подачу документов, наступает томительное ожидание — дали или не дали визу, а если дали, то на какой срок?



Испанцы нас рассматривали около двух недель. Наши мечты были о годовой (и более) визе, но мы были готовы и на любую, лишь бы дали. В итоге, как и большинству, согласно статистике, нам выдали «мультишенген» на 90 дней (виза, которая позволяет въезжать в страну неограниченное количество раз в течение срока ее действия. — Прим. ред.). Говорят, французы дают на больший срок, но записаться сложнее, так как налетают боты и бронируют все места. Плюс у них нестабильный сайт записи.