«Хороший человек, но страшно за него». Репортаж из родного города SHAMAN'а, который жил в хрущевке до того, как стал звездой

Новомосковск довольно молодой город — появился только в 1930 году. Строили его одновременно с крупнейшим химическим комбинатом в СССР. Тогда город называли Бобрики (по названию усадьбы, которую Екатерина II передала своему внебрачному сыну от Григория Орлова Алексею Бобринскому), в 1933-м переименовали в Сталиногорск, в уже в начале 60-х — в привычный нам Новомосковск. В военные и послевоенные годы здесь располагался фильтрационный лагерь НКВД.



На улицах Новомосковска много деревьев — целые зеленые аллеи. Проходя по ним, нужно быть готовым, что на голову свалится майский жук или просто окажется под ногами. Множество зелени здесь скорее необходимость: в городе работают несколько химических заводов.