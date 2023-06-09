«Хороший человек, но страшно за него». Репортаж из родного города SHAMAN'а, который жил в хрущевке до того, как стал звездой

О 30-летнем Ярославе Дронове (SHAMAN) широкая аудитория узнала в феврале 2022 года. Ровно за день до начала спецоперации на Украине он выпустил патриотическую песню «Встанем», посвященную погибшим российским воинам. Сейчас это одна из самых прослушиваемых композиций артиста — на YouTube у нее более 47 миллионов просмотров.
Сейчас SHAMAN живет в Москве, но так было не всегда. Родился, вырос и начал делать свои первые творческие шаги он в небольшом городке Тульской области — Новомосковске. Именно туда отправились корреспонденты MSK1.RU, чтобы посмотреть, как певец жил раньше.
Капсула времени
Город с первых метров захватывает необычной архитектурой. С одной стороны стоят дома
Новомосковск довольно молодой город — появился только в 1930 году. Строили его одновременно с крупнейшим химическим комбинатом в СССР. Тогда город называли Бобрики (по названию усадьбы, которую
На улицах Новомосковска много деревьев — целые зеленые аллеи. Проходя по ним, нужно быть готовым, что на голову свалится майский жук или просто окажется под ногами. Множество зелени здесь скорее необходимость: в городе работают несколько химических заводов.
По пути к дому SHAMAN'а повсюду в глаза бросается обилие российских флагов на домах. Некоторые уже выцвели. Такие можно встретить на трех зданиях подряд в пяти минутах пешком от автовокзала. Другие же, новенькие, висят на окнах школ рядом с белыми бумажными голубями.
Проходя по улочкам, то и дело ловишь себя на мысли, что попал как минимум лет на 10 назад. Вокруг неторопливо ходят люди, некоторые магазины не обновляли свои вывески, кажется, с прошлого десятилетия.
Город при этом выглядит ухоженным. У серой кирпичной многоэтажки меняют крышу, рядом ремонтируют магазин нижнего белья. А на ближайшей остановке пассажиры садятся в проржавевший пазик на фоне новенького ТЦ. В Новомосковске даже стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, правда, выбрасывают туда, кажется, всё подряд.
Местный житель Денис говорит, что зарплаты у них в городке небольшие. Он и почти все его друзья получают примерно по 25 тысяч рублей, а для комфортной жизни нужно хотя бы 70 на руки.
— Город хороший, я тут живу с
«На бордюры посмотрите»
Во дворах довольно пустынно — где-то просто покошена трава и небрежно оставлена засыхать. Так, например, и во дворе дома, где жил Ярослав Дронов. До недавнего времени тут стояли качели, но их спилили, а новые так и не поставили. Вот и запинаются теперь местные жители об их остатки в земле.
Нет тут ни лавочек, ни мусорок у подъездов. Отсутствуют даже стандартные беседка и грибок над песочницей. Рядом сушится чье-то белье, бабушка с тростью идет с пластиковым ведром, а мужчина ремонтирует свою бюджетную иномарку.
Бывшие соседи SHAMAN'а либо не хотят рассказывать о нем, либо говорят, что ничего не слышали о Дронове.
— А мы не знаем, мы не с этого района. Но вот там бабушка его живет, — рассказала местная жительница и показала на пятиэтажную хрущевку.
— А слушаете его песни?
— Ну слышала вот эту его, «Встанем». Ну нормально, сам же написал. Кто сам пишет, тот талантливый, — заключила женщина.
На вопрос о Ярославе Дронове подробно не ответил даже мэр города Алексей Бирюлин.
— У нас невероятное количество талантливых людей. Вот вы сказали про Ярослава Дронова, а я скажу про Марию Панюкову. Девочка — финалистка «Голоса», которая несколько месяцев назад выиграла всероссийский конкурс «Синяя птица». У нас — Софья Фисенко, танцевальный ансамбль «Юность», который гремит далеко за пределами нашей страны, — сказал чиновник.
Как оказалось, глава живет в пятиэтажке, которая стоит в соседнем с домом Дронова дворе. Ухожен тот чуть лучше, чем у Ярослава.
— Где мэр живет, там детская площадка есть, — окинул рукой оба двора мужчина.
И правда, пройдя буквально несколько метров, мы увидели новенькую детскую площадку, полную ребят с родителями. Рядом стоит одинокий железный гараж, где копаются подростки. Но о Дронове они также ничего не слышали.
Дверь одного из подъездов дома по соседству украшена символами спецоперации. А проходящая мимо бабушка указала нам на бирюзово-желтые бордюры.
— Я с бабушкой Дронова вместе училась, рабочая семья. Но вы меня извините, мне тяжело, ничего больше говорить не буду, мне тяжело. Вы лучше на бордюры посмотрите и напишите. Они выцветшие, но в прошлом году были голубыми, — намекнула на негожую колористику пожилая женщина.
На подходе к дому Дронова можно заметить, что с обратной стороны находится детский садик с частично разрушившимся бетонным ограждением, сине-желтыми воротами и скульптурой детей. И если со стороны подъездов зеленые насаждения аккуратно подстрижены, то у забора всё густо заросло травой.
«Страшно за него»
Недавно, кстати, исполнитель приезжал и снимал тут целый клип. Он частично показал двор и вход в дом, родных, а также свою квартиру, где сейчас живут его бабушка и дедушка.
В подъезде довольно мрачно. На входе стоит детская коляска, слева — темный спуск в подвал, а справа — лестница наверх. Лестничная клетка еле освещается желтой лампой накаливания. Чуть выше железные, покрашенные в зеленый цвет, как и стены, старые почтовые ящики.
А на четвертом этаже старенькая деревянная дверь как раз ведет в квартиру Ярослава Дронова. Нам открыла бабушка артиста, но рассказывать про внука что-либо отказалась.
— Нет, я буду говорить, когда от Ярослава это услышу и когда пресс-секретарь скажет. А так извините, — сказала она и закрыла дверь.
Еще несколько соседей также отказались разговаривать о SHAMAN'е. Но пожилая соседка, которая живет ниже, отметила, что о Ярославе говорят только хорошее.
— Я его очень уважаю и люблю, — сказала женщина. — Я не жила тут при нем. Но всё, что слышала и знаю о нем, — только хорошее. Понимаете, я еще ни у кого не слышала песен с такой душой. Здесь нельзя сфальшивить.
— И бабушка с дедушкой у него необыкновенные, — продолжила пенсионерка. — Это такие скромняги и трудяги. Сейчас придумывают столько, на них столько валят. Бедные, мне их так жалко. Мне кажется, что они этой славы и не хотят, переживают очень сильно. Слава — это очень тяжело, а как это на родных отражается.
Также женщина отметила, что недавно Ярослав приезжал в гости к бабушке с дедушкой и снимал тут видео к клипу «Моя Россия». Как раз из него она цитирует строку:
— Слушаю его, когда у меня нет настроения. Особенно люблю «Темной ночью никак не могу я уснуть». Прямо переворачивает. Господи, а вспоминаешь Киркорова с Пугачевой, ну что там может перевернуть? — добавила она.
Как отметил молодой человек во дворе, он думал, что после видео что-то изменится.
— Я видел, когда SHAMAN тут гулял по двору, он в какой-то момент сказал: «Обалдеть». Думаю, в плане удивления, что тут всё старое осталось, ничего не стало. После его видео я думал, что двор как-то преобразится, — горько сказал мужчина.
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