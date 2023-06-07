Пермский Чикатило, задушивший трех женщин, может выйти на свободу через несколько лет — вот его история

Серийного убийцу женщин Дмитрия Тамбасова прозвали пермским Чикатило. Более 20 лет назад он изнасиловал и задушил трех девушек. Причастность Тамбасова к убийствам смогли доказать только в 2009 году, когда следователи установили его личность по отпечатку пальца с пачки презерватива, оставленной на месте убийства. Сначала маньяку дали пожизненный срок, но в итоге Верховный суд назначил ему 25 лет. Почему пермский Чикатило может выйти на свободу? И что известно о его жертвах? Историю страшных преступлений маньяка смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
С марта 2001 года по ноябрь 2002 года в Перми жестоко убили трех девушек.
14 марта 2001 года в комнате общежития обнаружили тело
Спустя три месяца — 22 ноября 2002 года — за зданием оперного театра изнасилованной и задушенной нашли
3 мая 2003 года после дискотеки в местном ДК пропала еще одна девушка — Анастасия (имя девушки изменено по этическим причинам). Позже она сама расскажет следователям, что с ней произошло. В этот вечер она познакомилась с
Анастасия рассказала, что после он стал душить ее, девушка услышала «скрежет собственных зубов». Мучитель засунул ей в рот свои пальцы. Девушка изо всех сил укусила его, Тамбасов от неожиданности ослабил хватку. Это спасло жизнь Насте, она бросилась бежать. Тамбасов кричал ей вслед, что «не будет ее убивать».
Выжившая девушка обратилась в милицию. Тамбасова задержали и осудили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием на 7,5 года колонии. В 2009 году он готовился выходить по УДО. Именно тогда ему предъявили обвинение по убийству Татьяны Никитенко. Его отпечатки совпали с отпечатками с презерватива с места убийства девушки. Позже Тамбасов признался в том, что убил студентку Юлию Шуленину и продавщицу Татьяну Мехоношину.
Всего он признался в четырех убийствах и ряде изнасилований, но потом выборочно отказался от явок с повинной, кроме эпизодов с Никитенко и Мехоношиной. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый, однако имеет смешанное расстройство личности и сексуальные отклонения.
Во время психиатрического обследования Тамбасов вспоминал Чикатило и других маньяков, «которые несправедливо были признаны вменяемыми». О себе он говорил, что находится «в особенном болезненном состоянии», и он «сам заблокировал память».
В 2009 году за серию убийств его приговорили к пожизненному сроку, суд проходил с участием присяжных. Тамбасов обжаловал приговор во всех инстанциях, и в Верховном суде он смог добиться другого приговора: ему дали вместо пожизненного 25 лет колонии.
Сейчас Тамбасов имеет право подать на условно-досрочное освобождение (УДО).
Ранее наши коллеги из 59.RU изучили уголовное дело пермского Чикатило в архиве краевого суда и опубликовали большую статью.