Пермский Чикатило, задушивший трех женщин, может выйти на свободу через несколько лет — вот его история

С марта 2001 года по ноябрь 2002 года в Перми жестоко убили трех девушек.



14 марта 2001 года в комнате общежития обнаружили тело 19-летней студентки Юлии Шулениной. Девушка была задушена и изнасилована. В следующем году — 5 августа 2002-го — на набережной Перми нашли тело 36-летней пермячки Татьяны Мехоношиной. Она тоже была задушена, перед этим ее изнасиловали. Следователи возбудили уголовное дело, но за отсутствием улик приостановили его.

