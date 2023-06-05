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Спецоперация на УкраинеОбзор

В Минобороны предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат: новости СВО за 4 июня

Главные события последних суток

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Планируется, что уведомления о постановке на воинский учет граждане будут получать через портал «Госуслуги»

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 июня.

Атака беспилотников в Крыму

Ночью 4 июня в Республике Крым сбили пять украинских беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

В результате падения одного из БПЛА повреждены дома и автомобили в частном секторе города Джанкоя. Пострадавших нет.

Тайная встреча чиновников в Сингапуре

Высокопоставленные чиновники 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре, сообщает Reuters.

Агентство отметило, что подобные совещания ежегодно проводятся правительством Сингапура параллельно с конференцией «Диалог Шангри-Ла», но ранее о них не сообщалось. Среди присутствующих были представители разведок США, Индии и Китая. Встреча была посвящена разговорам о сотрудничестве и конфликте с Украиной.

Обстрелы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пожарах в Шебекине после нового обстрела. Снаряды ударили по центральному рынку, огонь же распространился и по частному сектору, и в районе местного зернохранилища. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее в МО РФ сообщили о попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую область через реку в районе Новой Таволжанки, но та была пресечена.

Новый проект о воинском учете

Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат. После постановки граждане будут получать уведомление в личном кабинете «Госуслуг».

Из проекта постановления также следует, что если повестка не может быть вручена адресату лично или получена по почте, то она считается врученной ему через семь дней с момента размещения в реестре повесток.

В Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов

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Несколько кабельных операторов в Крыму приступили к отключению сигнала из-за взлома трансляции, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. О каких именно телеканалах идет речь, он не уточнил.

На экранах показывали ролик Минобороны Украины про контрнаступление.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Осторожно, новости» / T.me

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