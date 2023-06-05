В Минобороны предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат: новости СВО за 4 июня

Атака беспилотников в Крыму

Ночью 4 июня в Республике Крым сбили пять украинских беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.



В результате падения одного из БПЛА повреждены дома и автомобили в частном секторе города Джанкоя. Пострадавших нет.



Тайная встреча чиновников в Сингапуре

Высокопоставленные чиновники 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре, сообщает Reuters.

