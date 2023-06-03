«В штате, где население вооружено, тебе надо быть вежливым»: чему удивляется россиянин, переехавший в США

Мы продолжаем рассказывать о россиянах, которые переехали на постоянное место жительства в другие страны. Корреспондент NGS24.RU Руслан Руденко пообщался с бывшим жителем Красноярска Вадимом, который, имея не самый плохой заработок в области политконсалтинга, уехал в США — в штат Техас. Вадим рассказал, как осваивался в новых реалиях, почему техасцы недолюбливают калифорнийцев, а русского человека в Америке видно за версту.
— Давай сначала поговорим о твоем прошлом и о том, как созрело решение уехать?
— У меня не было какой-то точки кипения — что вот, меня допекло, больше жить здесь я не могу. Но была достаточно интересная ситуация... Как я вообще жил в Красноярске? Да жил замечательно на самом деле. Занимался политическим консультированием — как партий, так и отдельных политиков... А за несколько лет до моего отъезда из России на меня напали. После нападения и избиения месяц пролежал в госпитале, в отделении нейрохирургии.
Такой вот неприятный случай. И я на какое-то время вообще выпал из жизни. Из-за травм возникли проблемы, быстрая утомляемость. Поэтому спустя время, пока восстанавливался, я решил полететь отдохнуть в Штаты, в город Нью-Йорк. Просто пошляться, погулять, посмотреть на город. Тем более, что к тому моменту у меня закончился достаточно большой проект по работе в Москве...
Изначально я планировал, что пробуду в США пару недель. Где-то через неделю у нас в семье случилась неприятность: у жены умер бывший муж. Она звонит, говорит: «Хочу слетать на похороны в Москву». Прилетаем туда, потом говорю ей: «Ну что, дорогая, полетел догуливать». И обратно в Штаты. Уже не в Нью-Йорк, а в Чикаго, где были знакомые.
Прилетаю, всё нормально. И мне жена звонит буквально в панике. Говорит, что приходила парочка типов. И выдают они примерно такую вот фразу: «Вот этот твой по Штатам шляется. Видимо, в Госдепе США инструкции какие-то получает. Пусть он там сидит и не возвращается. А то ситуация у нас криминогенная, обстановка неспокойная, а у вас еще и ребенок маленький». Моя дочка тогда в первом классе школы была.
— То есть тебе намекнули, что лучше бы там и остаться?
— Я считаю, что это был откровенный шантаж. Угрозы. И учитывая предыдущий неприятный опыт с одним из этих людей... Я решил, что рисковать ребенком не буду. И вот так я уже остался в США, не вернулся в Россию. Всё это было в 2015 году. Решение такое я принял в Чикаго, штат Иллинойс.
— Когда ты понял, что уже не вернешься, что ты делал?
— Во-первых, у меня были какие-никакие деньги с собой. Они позволяли мне прожить какое-то время, особо не напрягаясь. Дальше я начал максимально быстро и в силу своих скромных возможностей тренировать язык. Всякие курсы. Благо, что в США с этим всё хорошо, в том же Иллинойсе. Там при колледжах есть курсы, причем всех уровней сложности. Абсолютно бесплатные. Пришел туда, со мной поговорили, поняли, на каком уровне владения языка я нахожусь. Начал изучать язык дальше. Пока жил, тренировался — буквально настолько, насколько это возможно: общался со всеми местными, с соседями, с консьержем. И начал работать.
— Как искал работу? Сложно было?
— Я нашел работу где-то в течение недели. Тут надо учитывать еще, что я на тот момент достаточно плохо владел английским и у меня не было официального разрешения для легальной работы. Начинал с мытья посуды. Вообще не напрягался по этому поводу. Благо, что работал в ресторане и имел доступ к бесплатной еде, что поначалу помогало экономить на покупке продуктов.
Активно знакомился тогда с мексиканцами, которые тоже работали на кухне. Мои зачатки владения испанским языком именно оттуда. Так я прожил в Чикаго год.
Пару слов о Чикаго. Город называют «архитектурной столицей мира». Там безумно красиво. Начиная от старых исторических зданий и заканчивая современными. Нет ни одного повторяющегося здания. Все небоскребы, высотки абсолютно разные. Реально ходишь там и открываешь рот. И несмотря на то, что это очень крупный город с плотной застройкой в центре, это очень зеленый город. Город, стоящий на берегу огромного озера Мичиган. Один мой знакомый называет Чикаго the biggest small town («самый большой маленький городок». — Прим. ред.).
— Почему он так называет Чикаго?
— Я у него спрашивал. Там есть туристический центр, военно-морской пирс, где море туристов. Но есть и офигенный небольшой закуток вдоль реки, где тихо и спокойно: лавочки, фонтанчики, травка, деревья, тенек, если жарко летом. То есть места такие есть, где можно вполне спокойно посидеть, выпить вечером пивка, пообщаться с кем-то или побыть одному, помедитировать, глядя на воду. Таких уютных местечек там много.
Можно взять и пригороды Чикаго, где много районов с очень старой архитектурой европейских стилей: итальянских, греческих... Конечно, Чикаго — безумно красивый город, который выделяется среди ряда мест в Штатах, где я успел побывать. Колорадо, Флорида, Алабама, Луизиана, Миссисипи, Техас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, Миссури, Арканзас, Висконсин, Миннесота, Айова, Небраска... Из штатов мой самый любимый — это Техас, конечно, где я живу и работаю сейчас.
Каждый из штатов выделяется чем-то своим, они же все разные. Нью-Мексико, к примеру, — это просто обалденная, реальная мексиканская кухня. Если поел там, то лучше у легковоспламеняющихся предметов сильно не дышать, иначе загорится. Аризона... Я люблю жаркий и сухой климат. Такой пустынный, полупустынный. И Аризона — как раз образец такого климата. Жара, летом до +50 градусов по Цельсию доходить может. Сухо. Пустыня. Просто сказка!
— Зимы в таких местах в принципе не бывает, судя по всему?
— Бывает. Несколько лет назад в Аризоне я попал в снежный шторм. Ночью стоял на дороге в машине и ночевал, уехать было невозможно, потому что — не поверишь — резина буквально примерзла к дороге.
— Как ты после Чикаго оказался в Техасе?
— Сразу скажу о единственном минусе Чикаго, из-за которого я оттуда уехал. Несмотря на то что Чикаго расположен в тех же широтах, что и Сочи, в этом городе просто отвратительная зима. Ну лично для меня. Холодно, постоянно то ветер, то снег, то дождь. За 10 минут пути можно пройти через солнце и снегопад. Чикаго же и называют ветреным городом. Правда, самое смешное, что это не столько не из-за погоды, сколько из-за политиков, которые свои позиции меняют со скоростью ветра. Но и про ветра это тоже правда.
Пережив зиму в Чикаго, я понял, что США, — страна большая. Надо перебираться куда-то, где потеплее. И один мой знакомый из Техаса, Джек, сказал: «Ну так что ты ждешь-то тогда? Приезжай в Техас. Всегда рады видеть, погода шикарная, народ местный — прекрасный». Почесал я репу и 1 октября 2016 года купил билеты в Техас. Джек встретил в аэропорту.
Тут надо представить момент. Вылетаю из Чикаго, где дождь со снегом и ветром. Одет соответствующе: в куртке, штанах, джинсах, шапке и в шарфе. Лечу несколько часов. Выхожу из аэропорта, а на улице +30 с лишним. Пальмы цветут, народ ходит в футболках и шортах, солнце палит, как ненормальное. И ты весь такой при полном параде идешь по переходу между самолетом и аэропортом и судорожно начинаешь раздеваться.
Встретился с товарищем, поехали домой. По пути до дома я опять-таки прифигел. Увидел такие дорожные развязки, которых не встречал. Техасские развязки... Они огромные. Когда едешь по верхней из них, то это где-то на уровне 8–9-го этажа. Можешь представить себе масштаб.
Потом я офигел от окружающей природы — кактусов, кустов агавы, цветущих роз, гранатов, которые висят на деревьях. И в этот момент я понял, что влюбился в Техас.
Еще один плюс — местные люди. Есть же такой девиз в Техасе: мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы наслаждаться этой жизнью. Люди безумно приветливые, доброжелательные, улыбчивые. Вспоминаю, как еще до пандемии коронавируса бывало в местных супермаркетах Walmart: стоишь, рассчитываешься на кассе и обязательно минут 5–10 поболтаешь с кассиром о чем-нибудь. Еще и те, кто за тобой в очереди стоят, подключатся к разговору. Безумно легкие в общении люди.
— Техасцы от жителей Чикаго сильно отличаются в этом плане?
— Да. Люди в Чикаго, как, в принципе, в целом люди из более северных территорий, они...
— Более интровертированные?
— Да, то есть в Чикаго, например, они к тебе будут дольше присматриваться. Изучать тебя. Но потом если они скажут: «Мы друзья» — то всё. Я вот уже сколько лет там не живу, но когда прилетаю в Чикаго, то очень часто общаюсь именно с теми, с кем еще тогда познакомился. Связи более устойчивые в этом плане, без проблем можно пересечься в кафешке, посидеть, поболтать.
Южане в этом отношении другие. Они более открытые и улыбчивые. «Мы друзья» они тебе скажут буквально спустя несколько минут знакомства. И это так. Но если вы перестали общаться постоянно в силу каких-то причин, например разошлись бизнес-интересы, то через полгодика про человека уже забудут. Ты не вспоминаешь о них, и они тогда про тебя не вспоминают. Ну только если нос к носу на улице не столкнешься, конечно.
То есть американцы-северяне дольше устанавливают дружеские связи, но они устанавливаются на более долгий срок.
— А что про Нью-Йорк и его жителей можешь рассказать?
— Когда я прилетаю в Нью-Йорк, то я всегда себя чувствую обкуренным. Почему? Меня всегда пробивает на смех, когда я смотрю на эти суровые лица ньюйоркцев. Они все в делах, все заняты, все бегут куда-то с телефонами наперевес и решают какие-то деловые вопросы. Ну понятно, что это одна из финансовых столиц мира и это накладывает свой отпечаток на людей. И тут ты такой расслабленный южанин смотришь на это всё с усмешкой. Еще в Нью-Йорке очень много русских, людей из бывших республик СССР. Повадки у всех очень схожи. Не знаю почему, но когда иду по улице в Нью-Йорке, то, еще даже не услышав речь, могу сходу понять: о, вот человек из стран СНГ.
— Приходилось сталкиваться с американскими полицейскими?
— Общение с полицейскими в США — это совершенно иная история, которая очень сильно отличается от России. Общаясь с ними, можно свободно и спокойно пошутить о чем-то и посмеяться вместе. Не возникает желания, заметив полицейского, перейти на другую улицу. Они без проблем отзываются на просьбу помочь. Помню, как-то раз заблудился. Понял: вообще не понимаю, как выехать. Вижу, в машине на обочине сидит полицейский. Подъехал к нему, спросил. Он всё показал и рассказал.
Единственное, что совершенно нельзя делать с местными полицейскими, — агрессивно вести себя и демонстрировать оружие. Совершенно спокойно пристрелят или посадят в тюрьму. Есть правило: когда тебя останавливают на дороге, то надо сидеть в машине спокойно, опустить окошечко, пристегнуть ремень и руки держать на руле, чтобы полицейский их видел. Люди ведь [в США] вооружены. Вдруг водитель вытащит оружие и пальнет в полицейского.
— Вернемся к твоему переезду из Чикаго в Техас. Как ты там обосновался, как нашел работу?
— 1 октября я прилетаю в Техас. А 6 октября, пройдя тестирование на наркотики и собеседование, я уже выхожу на работу в распределительный центр Amazon.
Amazon — американская корпорация, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Основатель — бизнесмен Джефф Безос. Состояние предпринимателя на май 2023 оценивается в 142,9 миллиарда долларов.
— Так быстро?
— В плане работы в Техасе всё очень просто. Объявлений о вакансиях очень много. Я вышел на работу в одном из центров Amazon. Тогда как раз открывался такой в Сан-Маркосе, где я и сейчас живу. Огромный центр на четыре этажа. Набрали три тысячи сотрудников. Конечно, мне повезло, что подвернулась такая работа. В Amazon я проработал три года.
Надо учитывать, что работа в Amazon — это когда очень много работаешь на своих ногах. Это такая корпоративная политика. Все сидят только на обеденном перерыве, остальное время работаешь на ногах. И это касается всех: начиная от уборщиц и заканчивая генеральными менеджерами компании.
Еще мне повезло, что я попал под руководство офигенного менеджера. Его звали Уилл. Представь: три тысячи абсолютно новых людей в этом центре. В нашей команде 35 человек. Абсолютные новички. И буквально за несколько месяцев наша команда под его управлением входит в тройку самых результативных по всей сети центров Amazon. Мы это видели в еженедельных сводках. Благодаря своим навыкам Уилл за полтора года сделал тогда стремительную карьеру. Мы даже шутили, что он, наверное, внебрачный сын [Джеффа] Безоса, основателя Amazon. В последний раз, когда я о Уилле слышал, он работал на позиции регионального управляющего. То есть он стал человеком, который руководит всеми процессами Amazon по стране — в его случае это была Канада. Вот такой карьерный взлет.
— С работой повезло, понятно. А что по поводу жилья?
— По приезде надо было решать не только этот вопрос. Сначала нужно было обзавестись колесами, взять машину. В Чикаго я о покупке машины вообще не думал, потому что там очень развита система общественного транспорта. За год жизни там я ни разу даже такси не пользовался. Просто не было необходимости.
Но Техас — это полная противоположность. Если у тебя тут нет машины, то тебя не поймут. На машинах тут ездят все, начиная, наверное, чуть ли не с 14 лет. Климат опять же: когда днем на улице доходит до +40 с лишним градусов, то пешком сильно и не походишь. В первые годы жизни в Техасе я за сигаретами на заправку через дорогу ездил в машине, чтобы не свариться от жары с непривычки.
Как покупается машина? Очень просто. Приходишь в автосалон и объясняешь менеджеру, что тебе надо. Говоришь: надо что-то не очень дорогое, но чтобы несколько лет на авто можно ездить. Мне попался классный менеджер, который очень быстро помог найти подходящий вариант — Dodge. До сих пор на этом Dodge езжу, хотя уже прошло семь лет... Показываешь водительское удостоверение и страховку, карточку с номером социального страхования. Этих документов достаточно для приобретения авто в салоне.
Опять же, получить водительские права в Техасе очень просто. Нужно иметь карточку с твоим номером в системе социального страхования. Плюс какой-нибудь подтверждающий твою личность документ. В моем случае это был мой российский загранпаспорт. И еще какой-нибудь документ, подтверждающий адрес в США, где ты живешь, — например, выписка из банка, счет за оплату телефона, счет за электричество или газ, за воду, договор аренды и так далее. Этим подтверждающим выпискам должно быть не более 90 дней.
— Как получить номер в системе социального страхования? Для многих приезжих это становится чуть ли не одним из самых главных вопросов при трудоустройстве.
— Да, без этого номера нельзя работать легально, «в белую». Я этот документ получил еще в Чикаго, где-то спустя полгода после того, как решил оставаться в Штатах. Потребовалось походить по различным государственным органам. Из документов мне нужен был лишь мой загранпаспорт. Плюс справка от Министерства внутренней безопасности США о том, что я нахожусь в Штатах на законных основаниях. К тому моменту я уже запросил политическое убежище в США. По туристической визе номер в системе социального страхования получить нельзя.
— Запросил политубежище?
— Да, вот в тот момент, когда мне позвонила жена и рассказала об угрозах от силовиков, я был в кафешке со своим знакомым. Он увидел, как у меня лицо изменилось за время разговора. Спросил, что случилось. Говорю, что вот такая ситуация приключается. Он говорит: садись, вот тебе компьютер, оформляй документы и заявление. В конце всех процедур эту карточку с номером в системе социального страхования мне прислали по обычной почте.
— Как быстро работала бюрократия?
— Буквально в течение двух недель карточку прислали по завершении всех процедур по запросу политубежища. Самое интересное для меня это то, что в США любят отправлять всё по почте, через федеральную почтовую службу USPS. Так отправляют всё — вплоть до банковских карточек. Номера на твою машину тоже так могут отправить. И что самое главное — ничего из этих посылок не воруется. За все мои 8 лет жизни в США у меня лишь один раз украли посылку. Здесь это очень серьезное правонарушение. Наряду с убийствами и прочими подобными делами. За это тут карают очень жестко, как и за нарушения с налогами.
— Возвращаясь в Техас. Ты нашел работу, взял машину. Как ты всё-таки решал вопрос с жильем?
— И в этом плане повезло опять же. У Джека большой даже по американским меркам дом. Он сказал: вот тебе комната, есть три месяца, чтобы встать на ноги, обустроиться и найти свое жилье. Я ему ответил: да этого за глаза хватит. В итоге где-то спустя два месяца я уже жил в своих апартаментах.
Изначально смотрел на Craiglist, но потом плюнул. Очень много мусорных объявлений. Я понял, что если я работаю в Amazon в Сан-Маркосе, то и жить хочу там же. Через Google Maps нашел местного риелтора, почитал отзывы о нем и обратился за услугами. Объяснил, что нужно жилье поближе к месту работы. У меня спросили: вы хотите отдельное какое-то жилье типа таунхаусов или же в кондоминиуме согласны жить, где еще будут люди? Я сказал, что мне вообще без разницы. В тот же день предложили несколько вариантов. На следующий день посмотрел жилье, сказал «о’кей». Заключили договор аренды. Внес депозит в размере месячной стоимости аренды жилья. Так и переехал.
— Решение жилищного вопроса твою личную экономику не порушило?
— Нет. В Техасе достаточно дешево снимать жилье, если сравнивать с некоторыми другими штатами. Сейчас аренда подросла в цене, конечно, спустя 6–7 лет. Тогда цена аренды была в районе 700 долларов в месяц. Там такой веселый был жилой комплекс с двухэтажными домиками. Почему веселый? Там была своеобразно сделана планировка и вентиляция. Я жил на первом этаже, а надо мной жил пацан, веселый такой парень. Ладил с ним и со всеми соседями. Но был нюанс: парень тот покуривал травку. И с учетом особенности работы вентиляции... Я работал в ночь, и когда утром приходил домой, то этот товарищ просыпался. Что он делал перво-наперво? Закуривал. Весь дым — у меня. Ложишься спать уже веселеньким.
Это была одна из причин, по которой я позже решил поискать другое жилье. Сейчас я живу в двухкомнатной на втором этаже, где с вентиляцией всё в порядке. Предпочитаю апартаменты, а не отдельно стоящее жилье.
— А почему? Второй тип домов вроде бы более широко распространен в США...
— Много работаю, не так много бываю дома. А ведь надо следить за травой, косить ее, держать лужайки в порядке. С этим всё строго в Америке. Надо косить траву, и она должна вырастать до определенных сантиметров. Поэтому я предпочитаю апартаменты, с ними проще. Если что-то у тебя там сломалось, то сообщаешь об этом компании, которая ими владеет, они отправляют человека, который приходит и чинит. Так и живу последние 6–7 лет.
— За те годы, что ты живешь в Техасе, что ты заметил в местных людях?
— Техасцы наслаждаются жизнью. Абсолютно нормально поздороваться с незнакомым тебе человеком. Абсолютно нормально минут 5–10 поболтать с соседями. Абсолютно нормально, что здесь садятся за руль с 14 лет и водят авто до тех пор, пока в гроб не лягут. Такой уровень автомобилизации в штате можно понять. Представь, у тебя есть большое ранчо. И рядом никаких соседей. Соответственно, поехать в магазин за продуктами... Без машины будет тяжело, большие расстояния.
Был случай, который я наблюдал в местном супермаркете сети Walmart. Вижу бабушку. На вид ей лет 90. Божий одуванчик, такая в очках, с палочкой. Едет на машинке с корзиной, такой мотоколяске фактически. Закупилась, потом подъезжает на мотоколяске к своему охрененно большому пикапу RAM 2500. Слезает с мотоколяски и начинает забрасывать корзинки с покупками в кузов, после чего открывает дверь и чуть ли не запрыгивает в салон. Не удивлюсь, если она и на своем ранчо на коня так же лихо запрыгивала.
Что еще заметил в Техасе. Здесь очень много мексиканцев. Как легально живущих в стране, так и нелегалов. Есть места, где люди вообще не знают английского, только испанский. Я был в одном местечке, где из всего персонала на английском разговаривал только один человек.
Сам по себе штат Техас безумно зеленый. Не считая западной его части, которая такая, больше пустынная. У меня один знакомый из Красноярска так и спрашивал: «А что, разве Техас — это не пустыня с нефтяными вышками?» Есть такой стереотип. Пустыня, нефтяные вышки и ковбои. В восточной части Техаса картина другая. Там гористая местность, много зелени, деревьев. Ну а на побережье уже пальмы, песок и пляжи.
Техасцы — абсолютно неконфликтные люди, если сравнивать, например, с людьми в Чикаго или в Нью-Йорке. Там люди могут поскандалить, покачать права, в том числе и бомжи местные. В Техасе иначе: местный бомж может о чем-то попросить, но очень тихо, и при этом не приближаясь к тебе меньше чем на метр-полтора. Почему такое расстояние? Потому что Техас — один из самых вооруженных штатов в Америке. Тут есть доктрина крепости. Согласно этой доктрине, место жительства неприкосновенно. Проникновение в него без разрешения заведомо преступно. Доктрина дает законное право жителю или владельцу атаковать вторгшегося любыми доступными средствами — вплоть до причинения последнему смерти, чтобы защитить себя, свою собственность и других людей от любого нападения или вторжения, которое «потенциально может закончиться нападением». И суд будет учитывать такую меру как допустимую — ты оборонялся от незаконного проникновения.
В Техасе очень легко получить разрешение и купить оружие. Даже не будучи гражданином США, ты можешь спокойно купить пистолет, ружье или автомат. В почти любом штате, если у тебя нет гражданства или вида на жительство, то тебе не продадут оружие. А в Техасе ты покупаешь охотничью лицензию и с ней идешь в магазин.
— Сколько стоит охотничья лицензия?
— 25 долларов. Я тут купил себе 40 акров земельки, вот иногда туда езжу поохотиться.
— Такое хобби?
— Ну да. Особенно если все тебя достанут, то почему бы не поохотиться и не пострелять, не выпустить пар.
— А что можешь сказать о людях из России и других стран бывшего СССР, которых встречаешь в Штатах?
— Когда бываю в том же Нью-Йорке, наблюдая за людьми из постсоветских стран, могу чуть ли не за версту определить их по злости на лицах. Напряженность какая-то. «Бегу, всех растолкаю, всем нахамлю». Один из полицейских как-то мне сказал, что не верит, что я русский. Спрашиваю: «Почему?» А он говорит: «Ты что-то шутишь и смеешься слишком много для русского, слишком улыбчивый».
Что еще заметил в отличиях американцев от русских? Легкость в плане того, как тут люди одеваются, «бодипозитив» кругом. Мы тут можем быть размера, не знаю, 60-го, а будем носить одежду 45-го, напялим на себя вот эти лосины, и хоть бы что. Пойти в магазин чуть ли не в пижаме — да пожалуйста. Понятно, что в некоторых местах существует корпоративный дресс-код. Но у нас в Amazon он был такой: футболка, шорты, закрытая обувь. То есть даже джинсы или рубашки не просили носить. Понятно, что в каком-нибудь Далласе, в деловом центре, там банковские служащие в костюмчиках, галстуках, все солидные. Но в массе своей люди ходят так, как я описал чуть выше. В чем дома хожу, в том и в магазин пойду — примерно таких принципов придерживаются.
У жителей Техаса есть своя манера вождения. Водят очень быстро, но вежливо и аккуратно. В Чикаго я замечал: хочет водитель перестроиться, видит, дырочка появилась — хоп, залетел в нее. В Техасе ты включаешь поворотник, а тот, кто едет в полосе, которая тебе нужна, сбросит скорость, чтобы ты мог перестроиться.
Сейчас это поведение немного меняется, потому что в Техас переезжает жить очень много людей из Калифорнии, Нью-Йорка, Иллинойса и Флориды. В этих штатах нет традиции обращения с оружием. И поэтому эти люди не понимают, что в штате, где население вооружено, тебе надо быть вежливым. Пример: если на дороге ты засиделся за телефоном, ожидая зеленый сигнал светофора, то тебе никто сзади сигналить не будет. Все будут стоять и ждать. Если кто сигналит — скорее всего, это человек из Калифорнии. У них там с доступом к оружию очень тяжело, поэтому они могут нахамить на дороге. Видишь, что человек себя неадекватно на дороге ведет: ага, скорее всего, калифорниец. Недаром в последнее время в Техасе становится популярным выражение: Don't California my Texas — «не превращай мой Техас в свою Калифорнию».
— А что побуждает людей переезжать в Техас из всех этих штатов?
— В случае с Калифорнией — сама жизнь. Возьмем такую простую вещь, как налоги. Есть федеральный налог на доход в 25%, который ты платишь. В Калифорнии есть еще налог штата, который накидывается сверху. То ли 15%, то ли 16% он там. А в Техасе — 0%. Тут ты платишь только федеральный налог на свои доходы. Но ради правды стоит сказать, что в этом штате ты и рассчитываешь по большей части сам на себя.
Конечно, тут тоже есть государственные социальные программы поддержки. Но они выборочные, небольшие. Тут всё устроено по принципу, что ты сам для себя зарабатываешь и сам беспокоишься о своей жизни и о своем будущем.
Далее. В Калифорнии просто сумасшедшие цены на недвижимость. Рынок цен на недвижимость там разогнали айтишники, стартаперы, мигранты. Поэтому сюда они приезжают по причине большей доступности жилья. Но они часто не знают маленькую фишку: в Техасе один из самых высоких налогов на недвижимость. Один мой знакомый американец, когда вышел на пенсию, продал всю свою недвижимость в Техасе, купил недвижку в Колорадо и переехал туда, потому что там налоги на недвижку в разы ниже. Здесь за свой частный дом с определенным количеством акров земли в придачу он платил по 35 тысяч долларов каждый год. Дом хороший был, земли много, но всё же!
Еще один фактор, почему люди переезжают из той же Калифорнии в Техас, — цены на продукты. Когда я впервые попал в Калифорнию, то сходил в магазин и ужаснулся чеку. До сих пор помню, тогда я за набор продуктов отдал 120 долларов с лишним. Такой же набор продуктов в Техасе мне тогда обошелся в 50 долларов максимум.
В Калифорнии многие повернуты на экологичном образе жизни, их волнуют проблемы глобального изменения климата. Пакеты в магазинах стоят по 1 доллару. Во всех других штатах они бесплатные.
Дороги опять же в Калифорнии по сравнению с Техасом — мрак и ужас. Мне иногда кажется, что в Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке работают фирмы с сотрудниками из стран бывшего СССР. Там даже на недавно отремонтированной дороге едешь и стучишь зубами. В Техасе же дороги ровные, гладенькие. Машину даже на высоких скоростях не болтает. Нет этих ухабов, ямок и так далее.
Кстати, есть и платные дороги. Такими я пользуюсь и в Техасе, потому что они позволяют экономить время. Там и скоростной режим другой. Помню, я купил себе пропуск для проезда по таким дорогам. Бросил на него 100 долларов. Прошло 6 лет, а у меня там еще почти 50 долларов на счету. А когда я решил поездить по платным дорогам из Чикаго в Бостон, я тогда отдал 126 долларов чисто за одну поездку. Вот тебе и разница.
— А что по зарплатам в Техасе?
— Они здесь ниже, чем в Калифорнии, Иллинойсе или Нью-Йорке. Потому что здесь очень много нелегальных мигрантов из Мексики. Они влияют на рынок зарплат. Менеджеры-мексиканцы и мексиканцы, которые владеют бизнесом, они будут нанимать таких. А нелегал согласен работать за меньшие деньги, лишь бы была работа. Отсюда и давление на рынок местных зарплат. Но здесь и расходы по покупкам, цены — всё это в разы ниже.
Средний уровень годовых зарплат по состоянию на 2023 год в Техасе оценивается в 49,801 доллара, или примерно в 4150 долларов в месяц. Средний уровень годовой зарплаты в США оценивается в 60,575 доллара, или примерно в 5047 долларов в месяц.
Еще один плюс: можно сесть в машину и спустя три часа достичь Мексиканского залива. Это же офигенно. Здесь очень развита культура отдыха в таких домах на колесиках, трейлерах. Часто люди отправляются в отпуск на недельку-другую, колесят вот так. Из Техаса в Миннесоту, из Миннесоты — в Калифорнию. Оттуда — опять до Техаса, а потом до Флориды. Сели и поехали.
Низкий уровень преступности здесь влияет на твое поведение. Я это заметил за собой. В России я немного беспокоился, когда отправлял свою дочку в магазин. Здесь же... Вот у меня соседи, к примеру, уехали отдыхать на две недели и даже не закрыли ворота гаража в доме. И ничего не случилось. Люди зачастую приезжают в магазин, бросают машину и не закрывают ее, уходят. Спустя пару-тройку недель я так же начал делать, просто приезжаю, ключи — в карман, дверью хлопнул — и пошел.
Один раз я поехал в командировку и, когда уже сел в самолет, задумался: блин, а я дверь в квартиру вообще замкнул? Прилетаю обратно потом — нет, не замкнул. И ничего не случилось, никто оттуда ничего не вынес. А всё почему? Опять же, потому что люди в этом штате вооружены. Если сунешься в чей-то дом, то никогда не знаешь, что там тебя ждет. У кого-то в тумбочке лежит пистолет. А у кого-то у изголовья кровати автомат приделан. Сам видел такое.
В такой ситуации если ты к кому-то полезешь в дом, то будь уверен на 100% — в тебя выстрелят, потому что имеют право. И суд хозяина жилища не покарает.
Простой пример. В США в мае 2020 года проходили демонстрации афроамериканцев после убийства полицейским Джорджа Флойда. По всей стране демонстранты жгли недвижимость и так далее. В том же Нью-Йорке просто закрывались магазины, там громили всё. Что было в Техасе? В Сан-Антонио группа радостных людей решила, мол, а чем мы хуже, чем в Нью-Йорке? Бьют и разбивают они стекло магазина, влетают внутрь, а оттуда владелец магазина автоматной очередью стреляет над их головами. И всё. Больше никто никуда не полез. Люди вспомнили, что не просто в домах, но и в магазинах у хозяев может быть оружие. У своих знакомых я как-то на ранчо вообще видел вполне себе натуральный и функциональный танк с готовым арсеналом.
Вот так оружие сделало в Техасе всех вежливыми.
— Большой контраст с Россией в этом плане, где люди де-факто безоружны.
— В России всей этой культуры обращения с оружием нет, поэтому люди спокойно хамят друг другу. Как попадешь в русскоязычный Telegram, думаешь: боже, что там только не происходит, какие-то перепалки.
В России ведь могут придраться чуть ли не к твоему внешнему виду: не так выглядишь, как-то не так одет. Даже пожилые люди этим страдают, у некоторых из них все проститутки или наркоманы.
Вспоминаю случай. Моей дочке было года три, наверное. Гуляем, лето, солнце, хорошо. Дождик прошел. Дочка в розовом платьице видит лужу, несется в нее и начинает в ней прыгать. Платье, разумеется, из бело-розового превращается в что-то такое серое. Все проходящие мимо тетки и бабки начинают читать лекции: да что же это такое, да ребенок же простудится, да всю одежду же заляпала, да как так можно? Возмущаются. Я стою и думаю: а какое вообще ваше дело? Это ваш ребенок? Вас забрызгало лужей, может? Ну тогда идите себе дальше.
— Можно ли предположить, что русский с американцем наладит контакт, если следовать золотым правилам общения: не делай другим того, чего себе не желаешь, будь вежливым и понимающим, не ходи со своим самоваром в другой монастырь?
— Абсолютно. Если хочешь вписаться в жизнь в Техасе, то живи сам и не мешай жить другим. И помни о неофициальном девизе тут: живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы наслаждаться жизнью. Ну и о деньгах тут в целом не принято разговаривать с другими. Но, с другой стороны, можно найти и таких людей, с которыми вообще о чем угодно можно общаться. Тут всё более индивидуально уже, конечно.
— Я так понимаю, что ты в США уже бросил корни и останешься там до конца жизни?
— Не факт. Я бы хотел остаться именно в Техасе. Но я очень боюсь, что если президентом США опять станет Трамп, то он может наворотить тут делов. Я не загадываю, что тогда будет дальше в США.
Но сейчас, когда я говорю слово «Родина», то первым делом я представляю свою землю здесь, которую я купил. Там у меня травка, зверушки. То есть это слово с Россией у меня спустя годы больше не ассоциируется. После переезда в Техас я посчитал, что среди всех моих знакомых и друзей здесь практически нет русских. За все годы я встретил только трех русских. Наверное, поэтому и адаптироваться было легко.
А в том же Нью-Йорке есть Брайтон, куда стекаются люди со всего постсоветского пространства. И они живут там, не выходя из этого кокона. Говорят только на русском, английский не учат вообще. И так десятилетиями. В Техасе такой номер не пройдет, тебе тут нужно знать либо английский, либо испанский.
Могу разрушить еще один миф, который есть в головах у русских: что если ты тут придержишь женщине дверь на входе, то на тебя тут же подадут в суд за домогательство, харассмент. Особенностью южных штатов — Техаса, Аризоны, Нью-Мексико, Луизианы, Алабамы и Миссисипи — является то, что если ты не придерживаешь дверь тому, кто идет за тобой, то на тебя посмотрят как на хама и придурка. Вообще неважно, кто позади тебя: мужчина или женщина. И надо сказать «спасибо», если тебе придержали дверь. Конечно, иногда встречаются женщины, которые ничего не говорят, но уж точно никто из них в суд не побежит.
В Нью-Йорке, кстати, все себе сами двери открывают. Ну там все сами по себе. А на югах... Чем дальше, глубже в «деревню», тем народ попроще и подобрее. Вообще везде это работает, на всех направлениях: юг, север, запад или восток.
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