«В штате, где население вооружено, тебе надо быть вежливым»: чему удивляется россиянин, переехавший в США

Что еще заметил в Техасе. Здесь очень много мексиканцев. Как легально живущих в стране, так и нелегалов. Есть места, где люди вообще не знают английского, только испанский. Я был в одном местечке, где из всего персонала на английском разговаривал только один человек.

Сам по себе штат Техас безумно зеленый. Не считая западной его части, которая такая, больше пустынная. У меня один знакомый из Красноярска так и спрашивал: «А что, разве Техас — это не пустыня с нефтяными вышками?» Есть такой стереотип. Пустыня, нефтяные вышки и ковбои. В восточной части Техаса картина другая. Там гористая местность, много зелени, деревьев. Ну а на побережье уже пальмы, песок и пляжи.

Техасцы — абсолютно неконфликтные люди, если сравнивать, например, с людьми в Чикаго или в Нью-Йорке. Там люди могут поскандалить, покачать права, в том числе и бомжи местные. В Техасе иначе: местный бомж может о чем-то попросить, но очень тихо, и при этом не приближаясь к тебе меньше чем на метр-полтора. Почему такое расстояние? Потому что Техас — один из самых вооруженных штатов в Америке. Тут есть доктрина крепости. Согласно этой доктрине, место жительства неприкосновенно. Проникновение в него без разрешения заведомо преступно. Доктрина дает законное право жителю или владельцу атаковать вторгшегося любыми доступными средствами — вплоть до причинения последнему смерти, чтобы защитить себя, свою собственность и других людей от любого нападения или вторжения, которое «потенциально может закончиться нападением». И суд будет учитывать такую меру как допустимую — ты оборонялся от незаконного проникновения.