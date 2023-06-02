«У нас сезон, какой там митинг-шмитинг!» Зачем в Сухум ввели войска и поставили снайперов на крышах. Чего ждать туристам?

— Люди и так к нам едут с опаской. Поэтому прошу оппозицию отложить все митинги до осени. Вот чего действительно нужно боятся туристам — так это постоянных отключений воды и света. У нас везде ветхие сети, у нас майнер на майнере, а борьба с ними — только обещания. Но у дяди Зураба есть своя скважина и генератор. Поэтому все приезжаем к дяде Зурабу отдыхать. У нас тут хорошо и спокойно, ни власти, ни оппозиции, только теплое море и яркое солнце, — заявил он.

На самом деле Абхазия живет обычной жизнью, многие даже не знали, что был какой-то митинг в Сухуме. И даже туристы, которые уже приехали на отдых в столицу, ничего особо не заметили.