«У нас сезон, какой там митинг-шмитинг!» Зачем в Сухум ввели войска и поставили снайперов на крышах. Чего ждать туристам?

В Сухуме перед самым началом летнего сезона ввели беспрецедентные меры безопасности, почти
Жители Сухума в шоке, никогда никакой охраны и мер безопасности у комплекса правительственных зданий не было. Даже во время последнего митинга в декабре 2021 года, когда качали автобусы и пытались их отогнать от администрации. Но нынешний президент Аслан Бжания не понаслышке знает, что такое штурм президентского дворца. Он сам им руководил зимой 2020 года. А сейчас не захотел разделять участь предыдущего президента Рауля Хаджимба, которого тогдашняя оппозиция вынудила уйти в отставку, устроив госпереворот. Нынешняя власть не выполнила свои предвыборные обещания, но привела страну к энергетическому кризису и сейчас распродает всё, что имеется, разрешив продажу апартаментов, утверждают представители оппозиции. Журналист SOCHI1.RU выясняет, как очередная заваруха в республике отразится на туристах, ведь впереди летний сезон.
« Я их душу мотал!»
Пока в Сухуме барагозят, большинство жителей республики готовятся к сезону — туристы уже приехали. И резко осуждают бесконечную борьбу за власть. Сначала одни руководят страной, другие — в оппозиции, потом меняются, и всё начинается сначала. Обычные люди даже в голову эту чехарду брать не хотят, привыкли рассчитывать только на себя, им выживать нужно. Порядка в независимой уже
— У нас сезон, какой там митинг-шмитинг? Они в этом Сухуме от безделья страдают. Я их душу мотал! У нас туристы — единственный доход, мы от государства ничего не имеем, даже дорогу на своей улице сами делаем. А они там пилят бюджет и российскую помощь. И бьются друг с другом, кто у кормушки встанет. Вся зима была, митингуйте, — говорит Зураб. По его словам, отдыхающие, которые забронировали номера на лето, напряглись из-за волнений в Сухуме. Звонят, расспрашивают, переживают, стоит ли ехать. Теперь напряглись и владельцы отелей, но пока массовых отказов от броней нет.
— Люди и так к нам едут с опаской. Поэтому прошу оппозицию отложить все митинги до осени. Вот чего действительно нужно боятся туристам — так это постоянных отключений воды и света. У нас везде ветхие сети, у нас майнер на майнере, а борьба с ними — только обещания. Но у дяди Зураба есть своя скважина и генератор. Поэтому все приезжаем к дяде Зурабу отдыхать. У нас тут хорошо и спокойно, ни власти, ни оппозиции, только теплое море и яркое солнце, — заявил он.
На самом деле Абхазия живет обычной жизнью, многие даже не знали, что был какой-то митинг в Сухуме. И даже туристы, которые уже приехали на отдых в столицу, ничего особо не заметили.
— Мы вчера спокойно отдыхали, полдня на пляже пролежали, потом на экскурсию ездили. О митинге узнали только из СМИ и телеграм-каналов. Сегодня проходили мимо президентского дворца, не было уже там ничего, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Воронежа Надежда Алексеева.
Что требует оппозиция?
Одно из самых главных требований митингующих — не ратифицировать скандальное соглашение о передаче России комплекса госдач в Пицунде, по нему предполагается отдать 160 гектаров заповедной территории на берегу моря. На втором месте претензий к действующей власти — это поставки товаров из Грузии, с которой Абхазия находится в состоянии войны. Протестует оппозиция также против соглашения о признании судебных решений РФ, то есть решение, например, Адлерского суда, должны будут исполнить в Абхазии. Ну и, конечно, против законопроекта об апартаментах, который позволит иностранным гражданам их покупать, а также не повышать тарифы на электроэнергию. Ну и главное требование — отправить в отставку правительство во главе с премьер-министром Александром Анквабом. Он старожил абхазской политики, пережил шесть покушений, несколько лет был президентом Абхазии, но после очередной революции в 2014 году вынужден был подать в отставку. После этого стал депутатом республиканского парламента. А потом поддержал Аслана Бжанию во время захвата власти в 2020 году и получил за это высокий пост.
Перед митингом оппозиция дала властям две недели на добровольное выполнение их требований, но они, естественно, их проигнорировали. Не принял президент эти требования и в виде ультиматума уже после того, как митинг состоялся. Участники ждали своих представителей, которые пошли в осадный президентский дворец, и тогда ситуация стала накаляться. Но даже когда они вернулись ни с чем, на штурм дворца оппозиция не решилась. Понимали, что сил для этого у них просто не хватит, в митинге приняли участие около 1,5 тысячи человек, и то по данным организаторов. Да и, видимо, изначально не планировали.
Лидер объединенных сил оппозиции Адгур Ардзинба пообещал в дальнейшем серию акций протеста и расследование антиконституционных действий властей по использованию армейской бронетехники к мирному митингу.
Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский ожидал, что оппозиция окажется не готова к решительным действиям, несмотря на воинственную риторику ее сторонников в соцсетях.
— Так или иначе, абхазскому парламенту придется рассматривать и пицундский вопрос, и соглашение о признании судебных решений, и апарт-отели. Да и с энергетикой такая ситуация, что надо было что-то делать еще позавчера. Любой вопрос — повод для обострения. Другое дело, что наступает курортный сезон, в который устраивать митинговые противостояния не слишком уместно, так как политические разборки влияют на туристическую активность. И на носу уже юбилейные празднования
По его мнению, то, что оппозиция не вернулась к практике госпереворотов, это уже хорошо. По крайней мере, абхазы научились держаться в правовом поле. Ясно одно — сейчас противники власти фактически выступают против российских интересов, но если они придут к власти, то им придется сменить риторику. Поскольку без российской финансовой помощи они долго не проживут. Сейчас около 70 процентов республиканского бюджета — это деньги российской инвестиционной программы. Поэтому и нынешняя власть просто физически не может выполнить требования оппозиции.
Подведем итог: все эти митинги-шмитинги, как сказал дядя Зураб, только лишь политическая игра и манипуляции небольшой группы абхазского общества, а большая его часть уже и чачи нагнала, и вина наделала, и баранов на шашлыки вырастила в ожидании российских туристов.