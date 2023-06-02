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«У нас сезон, какой там митинг-шмитинг!» Зачем в Сухум ввели войска и поставили снайперов на крышах. Чего ждать туристам?

Разберемся, опасно ли сейчас ехать на отдых в Абхазию

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Впервые народные волнения произошли в Абхазии в канун курортного сезона

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В Сухуме перед самым началом летнего сезона ввели беспрецедентные меры безопасности, почти 30 лет столица Абхазии не видела такого количества военных. И вот 30 мая к комплексу правительственных зданий стянули бронетехнику, президентский дворец обнесли быстровозводимыми заборами с колючей проволокой, весь периметр перегородили школьными и городскими автобусами, у которых спустили шины — чтобы не угнали. Мост через реку Сухумка просто спилили, а на крышах заметили снайперов. Как минимум 25 человек были задержаны накануне. И всё из-за согласованного(!) с городскими властями митинга оппозиции.

Жители Сухума в шоке, никогда никакой охраны и мер безопасности у комплекса правительственных зданий не было. Даже во время последнего митинга в декабре 2021 года, когда качали автобусы и пытались их отогнать от администрации. Но нынешний президент Аслан Бжания не понаслышке знает, что такое штурм президентского дворца. Он сам им руководил зимой 2020 года. А сейчас не захотел разделять участь предыдущего президента Рауля Хаджимба, которого тогдашняя оппозиция вынудила уйти в отставку, устроив госпереворот. Нынешняя власть не выполнила свои предвыборные обещания, но привела страну к энергетическому кризису и сейчас распродает всё, что имеется, разрешив продажу апартаментов, утверждают представители оппозиции. Журналист SOCHI1.RU выясняет, как очередная заваруха в республике отразится на туристах, ведь впереди летний сезон.

Милицейские автомобили вокруг здания кабинета министров

Милицейские автомобили вокруг здания кабинета министров

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« Я их душу мотал!»

Пока в Сухуме барагозят, большинство жителей республики готовятся к сезону — туристы уже приехали. И резко осуждают бесконечную борьбу за власть. Сначала одни руководят страной, другие — в оппозиции, потом меняются, и всё начинается сначала. Обычные люди даже в голову эту чехарду брать не хотят, привыкли рассчитывать только на себя, им выживать нужно. Порядка в независимой уже 30 лет стране нет до сих пор и уже, видимо, не будет. Не могут разобраться с землей, для начала хотя бы поставить ее на кадастровый учет, выяснить, что кому принадлежит. Вместо этого играют во власть. Житель Гагрского района Зураб Багателия даже слышать не хочет ни про какой митинг. У него гостевой дом, только закончил там ремонт и планирует хорошо поработать это лето, тем более спрос есть.

— У нас сезон, какой там митинг-шмитинг? Они в этом Сухуме от безделья страдают. Я их душу мотал! У нас туристы — единственный доход, мы от государства ничего не имеем, даже дорогу на своей улице сами делаем. А они там пилят бюджет и российскую помощь. И бьются друг с другом, кто у кормушки встанет. Вся зима была, митингуйте, — говорит Зураб. По его словам, отдыхающие, которые забронировали номера на лето, напряглись из-за волнений в Сухуме. Звонят, расспрашивают, переживают, стоит ли ехать. Теперь напряглись и владельцы отелей, но пока массовых отказов от броней нет.

— Люди и так к нам едут с опаской. Поэтому прошу оппозицию отложить все митинги до осени. Вот чего действительно нужно боятся туристам — так это постоянных отключений воды и света. У нас везде ветхие сети, у нас майнер на майнере, а борьба с ними — только обещания. Но у дяди Зураба есть своя скважина и генератор. Поэтому все приезжаем к дяде Зурабу отдыхать. У нас тут хорошо и спокойно, ни власти, ни оппозиции, только теплое море и яркое солнце, — заявил он.

На самом деле Абхазия живет обычной жизнью, многие даже не знали, что был какой-то митинг в Сухуме. И даже туристы, которые уже приехали на отдых в столицу, ничего особо не заметили.

— Мы вчера спокойно отдыхали, полдня на пляже пролежали, потом на экскурсию ездили. О митинге узнали только из СМИ и телеграм-каналов. Сегодня проходили мимо президентского дворца, не было уже там ничего, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Воронежа Надежда Алексеева.

Абхазы боятся, что россияне мгновенно скупят все апартаменты, а застройщики настроят их, как в Сочи

Абхазы боятся, что россияне мгновенно скупят все апартаменты, а застройщики настроят их, как в Сочи

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Что требует оппозиция?

Одно из самых главных требований митингующих — не ратифицировать скандальное соглашение о передаче России комплекса госдач в Пицунде, по нему предполагается отдать 160 гектаров заповедной территории на берегу моря. На втором месте претензий к действующей власти — это поставки товаров из Грузии, с которой Абхазия находится в состоянии войны. Протестует оппозиция также против соглашения о признании судебных решений РФ, то есть решение, например, Адлерского суда, должны будут исполнить в Абхазии. Ну и, конечно, против законопроекта об апартаментах, который позволит иностранным гражданам их покупать, а также не повышать тарифы на электроэнергию. Ну и главное требование — отправить в отставку правительство во главе с премьер-министром Александром Анквабом. Он старожил абхазской политики, пережил шесть покушений, несколько лет был президентом Абхазии, но после очередной революции в 2014 году вынужден был подать в отставку. После этого стал депутатом республиканского парламента. А потом поддержал Аслана Бжанию во время захвата власти в 2020 году и получил за это высокий пост.

Перед митингом оппозиция дала властям две недели на добровольное выполнение их требований, но они, естественно, их проигнорировали. Не принял президент эти требования и в виде ультиматума уже после того, как митинг состоялся. Участники ждали своих представителей, которые пошли в осадный президентский дворец, и тогда ситуация стала накаляться. Но даже когда они вернулись ни с чем, на штурм дворца оппозиция не решилась. Понимали, что сил для этого у них просто не хватит, в митинге приняли участие около 1,5 тысячи человек, и то по данным организаторов. Да и, видимо, изначально не планировали.

Лидер объединенных сил оппозиции Адгур Ардзинба пообещал в дальнейшем серию акций протеста и расследование антиконституционных действий властей по использованию армейской бронетехники к мирному митингу.

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский ожидал, что оппозиция окажется не готова к решительным действиям, несмотря на воинственную риторику ее сторонников в соцсетях.

— Так или иначе, абхазскому парламенту придется рассматривать и пицундский вопрос, и соглашение о признании судебных решений, и апарт-отели. Да и с энергетикой такая ситуация, что надо было что-то делать еще позавчера. Любой вопрос — повод для обострения. Другое дело, что наступает курортный сезон, в который устраивать митинговые противостояния не слишком уместно, так как политические разборки влияют на туристическую активность. И на носу уже юбилейные празднования 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Вполне вероятно, что градус противостояния повысится осенью-зимой, иначе смысла в досрочном уходе Бжания для оппозиции будет всё меньше, и к выборам уже надо будет готовиться, — говорит Кирилл.

По его мнению, то, что оппозиция не вернулась к практике госпереворотов, это уже хорошо. По крайней мере, абхазы научились держаться в правовом поле. Ясно одно — сейчас противники власти фактически выступают против российских интересов, но если они придут к власти, то им придется сменить риторику. Поскольку без российской финансовой помощи они долго не проживут. Сейчас около 70 процентов республиканского бюджета — это деньги российской инвестиционной программы. Поэтому и нынешняя власть просто физически не может выполнить требования оппозиции.

Подведем итог: все эти митинги-шмитинги, как сказал дядя Зураб, только лишь политическая игра и манипуляции небольшой группы абхазского общества, а большая его часть уже и чачи нагнала, и вина наделала, и баранов на шашлыки вырастила в ожидании российских туристов.

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