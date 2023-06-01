В Белгороде взорвался беспилотник: есть пострадавшие

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительным данным — беспилотника. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что по предварительным данным на проезжую часть упал БПЛА.
— Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался, — написал Гладков в своем Telegram-канале. — Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Утром 1 июня в ряде Telegram-каналов появилась информацию о том, что войска ВСУ прорвали границу России в Шебекинском направлении (Белгородская область). Позднее в оперштабе региона опровергли эту информацию, но сообщили, что в Шебекинском городском округе сложная обстановка - идут обстрелы. Гладков заявил, что были ранены восемь человек, местных жителей эвакуируют. Позже стало известно, что в результате прямого попадания снарядов загорелось здание общежития, разрушения есть в здании администрации. В самом городе нет света.