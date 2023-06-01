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ВКС России получили партию бомбардировщиков Су-34, которые изготовили в Новосибирске

По словам главного директора завода имени Чкалова, в этом году это первая партия самолетов

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Самолеты изготовили на заводе имени Чкалова

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Партию самолетов Су-34, которые изготовили на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации передали военно-космическим силам. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ПАО «ОАК».

— ОАК выполняет поставки самолетов по программе текущего года. Накануне ВТА передан очередной Ил-76МД-90А. Партия Су-34 — первая в этом году поставка самолетов оперативно-тактической авиации, — сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Су-34 обладают расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные средства поражения. Это даст возможность увеличить дальность поражения надводных и наземных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.

Ранее журналисты НГС побывали на заводе имени Чкалова и узнали об этапах производства знаменитого бомбардировщика Су-34. Фоторепортаж с предприятия.

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