Пригожин объяснил, зачем нужна всеобщая мобилизация: новости СВО за 31 мая

По словам основателя ЧВК «Вагнер», его проект направлен на то, чтобы «выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться».

— Пока мы не мобилизуемся, мы не выиграем... [спецоперацию], — подытожил Пригожин.

Из двух округов Белгородской области эвакуируют детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о массированном ударе по городу Шебекино. По его словам, в результате обстрела пострадали четыре человека — двоих доставили в больницу с осколочными ранениями, еще двоим оказали помощь на месте.