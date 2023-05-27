Рома Зверь устроил дебош, двухметровая змея заползла в машину и другие события недели, которые нас удивили

Сегодняшнюю подборку можно уверенно назвать зверской, ведь в нее попал всего один человек, да и тот — Рома Зверь. 23 мая он засветился в одном из баров Самары, устроив там дебош. По версии очевидцев, он кидался семечками в посетителя, по собственной версии Романа — это был навязчивый фанат, который просил о совместном фото, но просил без уважения. В результате нескольким мужчинам пришлось выводить агрессивного музыканта из заведения.

