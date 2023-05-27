Рома Зверь устроил дебош, двухметровая змея заползла в машину и другие события недели, которые нас удивили

Сегодняшнюю подборку можно уверенно назвать зверской, ведь в нее попал всего один человек, да и тот — Рома Зверь. 23 мая он засветился в одном из баров Самары, устроив там дебош. По версии очевидцев, он кидался семечками в посетителя, по собственной версии Романа — это был навязчивый фанат, который просил о совместном фото, но просил без уважения. В результате нескольким мужчинам пришлось выводить агрессивного музыканта из заведения.
И полная противоположность: медведь по кличке Малыш, который и ведет себя более расслабленно. Он живет в зоопарке Челябинска год, а до этого прозябал в придорожном кафе с куда как меньшим количеством удобств. На видео он демонстрирует, как ценить, что имеешь, и правильно расслабляться.
А вот другой житель зоопарка, на сей раз из Перми, словил стресс. Этой капибаре настало время переехать в летний вольер, да вот только сниматься с насиженного места она не планировала. И проявила резвость, которая вряд ли ассоциируется у вас с этим медлительным животным. Посмотрите видео о том, как сотрудники зоопарка ловили самого большого грызуна.
А вот в дикой природе звери и сами кого хочешь напрягут. Особенно достается жителям Дальнего Востока, где по пути на рыбалку можно запросто встретить семейку тигров. Хищники абсолютно не боятся человека, которому остается только надеяться, что автомобильное стекло — достаточно надежная защита.
А вот другая жительница Дальнего Востока Алина удивилась, даже не выезжая на природу. К ней в авто заползла двухметровая змея, о чем предупредили запиской очевидцы. Но сходу найти пресмыкающееся не удалось, и пару дней Алина ездила со змеей, считая, что та покинула машину. Стало понятно, что она и не думала этого делать, когда ее застукали за сменой дислокации — ей понравился стоявший рядом грузовичок и место под сиденьем, поближе к теплому двигателю. Змея оказалась амурским полозом, одной из самых крупных змей нашей страны, но не ядовитой, к счастью. Полоза окрестили Галей и вернули в дикую природу.
Если вам хочется больше интересных видео, посмотрите, как полиция устроила погоню со стрельбой, а пенсионеры штурмовали секонд-хенд в наших прошлых выпусках.