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Как пенсионеры штурмуют секонд-хенд, а лосенка Борьку спасают из горящего леса: подборка впечатляющих видео

Посмотрите, как отдыхает медведь, а спасенный лосенок целуется с псом

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Праздничные майские дни богаты на резонансные события, но мы вам о них не расскажем. В этом материале только то, что вас порадует, удивит и покажет мир за пределами громких заголовков.

Одна из самых классных новостей, на наш взгляд, — спасение из лесного пожара в Свердловской области лосенка, которого прозвали Борькой. Теперь он поправляется на полном пансионе, бегает на своих нескладных ножках и удивляет четвероногое население фермы, где его выхаживают.

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Борька вызывает зависть у местных лошадей, а вот псу он явно пришелся по душе

Видео: Эко-ферма АРКУДА, Артем Чудинов / Городские порталы

А этот уличный пес промаршировал на параде в Стерлитамаке. Не в ногу, зато какой энтузиазм!

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В полку хороших мальчиков прибыло

Видео: UTV

Собака из Иркутска тоже не осталась в стороне и помогла военным отрепетировать парад — осмотрела колонны на площади и то ли внесла свои замечания, то ли подпела местному оркестру.

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Вы только прислушайтесь к этому «Аф! Аф-аф-аф!» на двенадцатой секунде!

Видео: Городские порталы

Удивлять умеют и наши собратья по виду Homo sapiens. Так, подростки и пенсионеры взяли штурмом секонд-хенд на екатеринбургском Уралмаше. Ни дать ни взять «Властелин секонда: битва за новый привоз».

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Новый Iphone? Кроссовки Yeezy? А может, лучше...

Видео: Ирина Порозова / E1.RU

Напоследок, без лишних слов — инструкция, как надо проводить выходные, от медведя с Камчатки.

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А ведь косолапому и в понедельник на работу не идти

Видео: Лиана Варавская, государственный инспектор в Кроноцком заповеднике

Если вам мало забавных видео, посмотрите наш прошлый выпуск, в котором хвостатого Тома Круза спасали с карниза, а деловой бобр отправился за продуктами. И не забудьте проголосовать за самых запоминающихся героев!

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