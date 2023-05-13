Как пенсионеры штурмуют секонд-хенд, а лосенка Борьку спасают из горящего леса: подборка впечатляющих видео

Праздничные майские дни богаты на резонансные события, но мы вам о них не расскажем. В этом материале только то, что вас порадует, удивит и покажет мир за пределами громких заголовков.
Одна из самых классных новостей, на наш взгляд, — спасение из лесного пожара в Свердловской области лосенка, которого прозвали Борькой. Теперь он поправляется на полном пансионе, бегает на своих нескладных ножках и удивляет четвероногое население фермы, где его выхаживают.
А этот уличный пес промаршировал на параде в Стерлитамаке. Не в ногу, зато какой энтузиазм!
Собака из Иркутска тоже не осталась в стороне и помогла военным отрепетировать парад — осмотрела колонны на площади и то ли внесла свои замечания, то ли подпела местному оркестру.
Удивлять умеют и наши собратья по виду Homo sapiens. Так, подростки и пенсионеры взяли штурмом секонд-хенд на екатеринбургском Уралмаше. Ни дать ни взять «Властелин секонда: битва за новый привоз».
Напоследок, без лишних слов — инструкция, как надо проводить выходные, от медведя с Камчатки.
Если вам мало забавных видео, посмотрите наш прошлый выпуск, в котором хвостатого Тома Круза спасали с карниза, а деловой бобр отправился за продуктами. И не забудьте проголосовать за самых запоминающихся героев!