«Курица» и «невоспитанная бомжиха». Как заставить заплатить за оскорбление в родительском чате

— Кого выбрали, тот и состоит, чего же ты, курица, не вызвалась в родком? Со мной лучше не связываться, забирай своего вновь пришедшего и валите. У нас все дети дружные с первого класса, — отмечалось в сообщении.

При этом в личке с Юлией говорили более жестко и нецензурно. Она решила судиться, потому что «оскорбления перешли грань».