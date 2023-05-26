Минск и Москва договорились о содержании ядерного оружия в Белоруссии: новости СВО за 25 мая

В ЕГЭ по географии будут использовать новые карты РФ

В Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ по географии 2023 года будут использованы карты, в которых в состав РФ включены ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

По информации ведомства, эти территории не включали в демонстрационные варианты, так как контрольно-измерительные материалы по всем учебным предметам, которые используются для проведения ЕГЭ, разработаны и размещались на сайте ФИПИ в августе 2022 года — до проведения референдума.