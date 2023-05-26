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Спецоперация на УкраинеОбзор

Минск и Москва договорились о содержании ядерного оружия в Белоруссии: новости СВО за 25 мая

Главные события за последние сутки

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О размещении тактического ядерного оружия Россия и Белоруссия договоились в марте, теперь министры обороны двух стран определили порядок его содержания

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 мая.

В ЕГЭ по географии будут использовать новые карты РФ

В Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ по географии 2023 года будут использованы карты, в которых в состав РФ включены ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

По информации ведомства, эти территории не включали в демонстрационные варианты, так как контрольно-измерительные материалы по всем учебным предметам, которые используются для проведения ЕГЭ, разработаны и размещались на сайте ФИПИ в августе 2022 года — до проведения референдума.

— При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ, — говорится в сообщении ведомства.

ФСБ заявила о попытке диверсантов остановить реакторы двух АЭС

В ФСБ заявили о предотвращении диверсии на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях. По информации ведомства, диверсанты хотели подорвать более 30 опор линий электропередачи. В результате на Ленинградской АЭС им удалось подорвать одну опору, еще четыре были заминированы. На Калининской АЭС в Тверской области бомбы были заложены под семь опор. В ФСБ заявляют, что диверсанты планировали остановить ядерные реакторы и нарушить работу станций.

Силовики задержали четырех человек, еще одного объявили в розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии.

В «Росэнергоатоме» назвали главное условие безопасности ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал ТАСС, что главное условие безопасности Запорожской АЭС — запрет обстрелов ее территории, и этот запрет стоит в плане гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

— Узловым моментом плана Гросси является требование о том, что нельзя стрелять по Запорожской АЭС и с ее территории. Мы не просто согласны с этим положением, а все время именно на этом и настаиваем. Без соблюдения этого принципиального условия говорить о каком-либо гарантированном обеспечении ядерной безопасности бессмысленно, — сказал Карчаа.

Он подчеркнул, что в настоящее время угроза станции сохраняется, и отметил, что ударной, наступательной военной техники «никогда не было на станции и не будет».

— Ни одного выстрела с территории Запорожской АЭС за все время ее нахождения под контролем и в юрисдикции Российской Федерации произведено не было, — заявил Карчаа.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ заявлял, что создание демилитаризованной зоны больше не рассматривается, так как ближайшие территории будут излишне милитаризованы.

Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

Как отметил Шойгу, осуществляемые Россией и Белоруссией меры соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам. На встрече министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. При этом контроль над ядерным оружием остается за РФ.

— Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной, — сказал Шойгу в ходе подписания документов

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое ядерное оружие в республике. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в РФ.

В больницах выделят 5 тысяч коек для раненных на СВО

Почти 5 тысяч коек выделят с 1 июня в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации. Об этом заявил в четверг заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

— Согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тыс. коек в 11 субъектах РФ. Будут принимать участие в этой работе 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 нашими военно-медицинскими организациями в этих 11 субъектах, — сказал Серговенцев.

По его словам, многие раненые нуждаются в продолжении лечения после высокотехнологичных операций. Это повышает нагрузку на военные госпитали. Вовлечение гражданских больниц в процесс лечения раненых позволит разгрузить военные медицинские учреждения.

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— Это позволит нам разгрузить койки наших лечебных учреждений, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Севастополе, там, где у нас наибольшая загрузка. И мы сможем более активно забирать на себя тех людей, которые требуют повторного лечения, — отметил он.

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