Верховный суд постановил, что мобилизация продолжается. Что это значит для всех нас?

Что за «постановление пленума»?

Верховный суд как высший судебный орган периодически проводит пленум — собрание всех судей Верховного суда. Конкретные дела на пленуме они не разбирают, задача здесь другая — прийти к общему решению по каким-то спорным вопросам и объяснить судьям нижестоящих инстанций, как действовать в той или иной ситуации.



— Верховный суд довольно часто выпускает такие документы — пленум, например, часто рассматривает вопросы, которые связаны с семейным законодательством, бракоразводными процессами в части раздела имущества, — говорит юрист Андрей Конышев. — То есть его задача — обеспечить единообразие судебной практики, разъяснениям пленума должны следовать все суды, как-то иначе они судить не могут.