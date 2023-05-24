Верховный суд постановил, что мобилизация продолжается. Что это значит для всех нас?

На днях Верховный суд опубликовал постановление пленума, которое касается преступлений против военной службы — от уклонения до сдачи в плен. В целом документ предназначен в первую очередь для судов различных инстанций, однако там есть положения, которые заинтересуют и людей, с судами никак не связанных. Например, из постановления следует, что частичная мобилизация в России не заканчивалась и будет продолжаться, пока власти не обозначат конкретную дату ее завершения. Разбираемся, что это значит для всех нас.
Что за «постановление пленума»?
Верховный суд как высший судебный орган периодически проводит пленум — собрание всех судей Верховного суда. Конкретные дела на пленуме они не разбирают, задача здесь другая — прийти к общему решению по каким-то спорным вопросам и объяснить судьям нижестоящих инстанций, как действовать в той или иной ситуации.
— Верховный суд довольно часто выпускает такие документы — пленум, например, часто рассматривает вопросы, которые связаны с семейным законодательством, бракоразводными процессами в части раздела имущества, — говорит юрист Андрей Конышев. — То есть его задача — обеспечить единообразие судебной практики, разъяснениям пленума должны следовать все суды, как-то иначе они судить не могут.
Зачем понадобилось постановление?
До осени 2022 года российские суды не сталкивались с уголовными делами в отношении мобилизованных просто потому, что мобилизацию в Российской Федерации не объявляли. Сейчас такие прецеденты появились: к примеру, в декабре 2022 года Мурманским гарнизонным военным судом было вынесено решение по делу о дезертирстве — информация об этом есть на сайте суда, однако приговор не опубликован. А вот о судьбе покинувшего часть мобилизованного жителя Забайкалья известно — за дезертирство его приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.
— Обычно пленум Верховного суда смотрит на статистику по уголовным делам, понимает, что по какому-либо вопросу у судов возникают сложности, и выпускает постановление, чтобы разъяснить судам, как им действовать и на что ссылаться. Сейчас появилось много судебных процессов, касающихся дезертирства и других преступлений против военной службы со стороны мобилизованных.
Предыдущее постановление пленума ВС РФ, связанное с преступлениями против военной службы, было опубликовано в 2008 году — тогда прецедентов с мобилизованными гражданами просто не было и быть не могло, так что в документе не упоминается даже само слово «мобилизация».
Кроме того, постановление пленума Верховного суда касается ряда других вопросов — например, о том, кого считать уклонистом, чем отличаются военные действия от боевых, что считать военным временем, к кому можно применять статьи Уголовного кодекса о преступлениях против военной службы и другое.
Что говорится в постановлении о мобилизации?
В первую очередь пленум Верховного суда ставит точку в вопросе о том, закончилась в России мобилизация или не закончилась. Споры на этот счет велись с октября: в октябре 2022 года об окончании частичной мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ноябре его слова подтвердил Владимир Путин. В декабре депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук направил вопрос о статусе указа о частичной мобилизации в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. В январе он получил ответ: «Действие указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается». Представитель Кремля Дмитрий Песков позже назвал это «юридической особенностью».
Из постановления пленума Верховного суда следует, что частичная мобилизация продолжается. Вот что говорится в документе:
Периоды мобилизации (общей и частичной) или военного положения (вводимого на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях) начинаются с даты и времени начала действия мобилизации (военного положения), которые устанавливаются указом Президента Российской Федерации об объявлении мобилизации (о введении военного положения), и заканчиваются датой и временем отмены (прекращения действия) мобилизации (военного положения).
— Пленум Верховного суда подтверждает, что мобилизационное положение продолжает действовать, — говорит юрист Андрей Конышев. — Оно в таком состоянии, когда граждане могут самостоятельно изъявить желание поступить на службу, стать добровольцем. Минобороны может выпустить постановление, согласно которому нужно мобилизовать определенное количество граждан, президент своим указом утверждает это постановление. Министерство обороны руководствуется цифрами, когда статистика показывает, что пора мобилизационные ряды пополнять — оно выпускает постановление, а дальше как в первый раз.
Еще одна важная деталь, которая касается мобилизации: пленум Верховного суда постановил, что военнослужащие в период мобилизации не вправе уклоняться от выполнения обязанностей даже в ситуациях крайней необходимости. Согласно Уголовному кодексу, таковыми считаются угроза личности и правам человека, охраняемым законом интересам общества или государства.
Это решение можно оспорить?
Юрист Андрей Конышев говорит, что с точки зрения закона суды являются самостоятельной ветвью власти, так что отменить решение ВС РФ не может ни правительство, ни сам президент.
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Во всем, что касается судебных споров, инстанции выше Верховного суда в России не существует. Раньше можно было обратиться в Европейский суд по правам человека, но в 2022 году Россия перестала учитывать решения ЕСПЧ. Нижестоящие суды обязаны в своей деятельности учитывать решения Верховного суда, если истец или ответчик полагают, что суд проигнорировал постановление пленума, они могут подавать жалобы, вплоть до обращения в сам Верховный суд.