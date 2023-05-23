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Снова монументы: Бастрыкин потребовал доложить о заброшенном памятнике героям ВОВ в Новосибирской области

Глава СК России поручил доложить о состоянии строения

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Сообщение о заинтересованности главы СК появилось утром 23 мая

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался заброшенным памятником героям Великой Отечественной войны в Новосибирской области. Глава СК поручил представить доклад о проверке по сообщениям местных жителей.

— В социальных сетях большой резонанс у жителей Новосибирской области вызвала публикация о заброшенном памятнике героям Великой Отечественной войны. Граждане призвали принять необходимые меры к капитальному ремонту монумента, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Следователи СК по Новосибирской области начали процессуальную проверку по этому поводу. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК, чтобы уточнить, о каком памятнике идет речь. На момент публикации ответа не было.

Зимой 2022 года в бывшем военном городке Новосибирска за месяц отремонтировали разрушенный памятник после требования Александра Бастрыкина. Монумент посвящен 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии.

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В пресс-службе СК по Новосибирской области уточнили, что памятник находится в коттеджном поселке Озерный возле остановки «КП "Березки"».

ПамятникБастрыкинСледователиНовосибирская область
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