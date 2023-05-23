Снова монументы: Бастрыкин потребовал доложить о заброшенном памятнике героям ВОВ в Новосибирской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался заброшенным памятником героям Великой Отечественной войны в Новосибирской области. Глава СК поручил представить доклад о проверке по сообщениям местных жителей.
— В социальных сетях большой резонанс у жителей Новосибирской области вызвала публикация о заброшенном памятнике героям Великой Отечественной войны. Граждане призвали принять необходимые меры к капитальному ремонту монумента, — рассказали в СК по Новосибирской области.
Следователи СК по Новосибирской области начали процессуальную проверку по этому поводу. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК, чтобы уточнить, о каком памятнике идет речь. На момент публикации ответа не было.
Зимой 2022 года в бывшем военном городке Новосибирска за месяц отремонтировали разрушенный памятник после требования Александра Бастрыкина. Монумент посвящен