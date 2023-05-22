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Спецоперация на УкраинеОбзор

Пять человек пострадали, введён план «Эдельвейс»: что известно о диверсии в Белгородской области

Грайворонский городской округ начали обстреливать еще ночью

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На территории региона работают ВС РФ, Росгвардия и ФСБ

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Диверсионная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области — об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин уже в курсе происходящего, в самом регионе ввели план «Эдельвейс». Подробно рассказываем, что ещё известно о событиях, произошедших в Белгородской области за сегодняшний день.

Ночью с 21 на 22 мая начали появляться сообщения об обстрелах Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, около полуночи по московскому времени с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство — пострадавших не было, но загорелась крыша.

Грайворонский городской округ продолжили обстреливать и утром. По словам губернатора Белгородской области, в ходе минометного обстрела пострадали три частных жилых дома в селе Козинка — один из них загорелся из-за попадания снаряда, во втором разрушены несущие конструкции, в третьем поврежден забор. В селе Гора-Подол загорелся склад сена, в селе Замостье поврежден забор частного жилого дома. В районе села Антоновка сработала ПВО, но обломок ракеты упал в огород возле одного из домов.

Также, по словам Гладкова, с беспилотника сбросили взрывные устройства рядом с частными домами в Новой Таволжанке.

— Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

После обстрела села Глотово пострадали двое мирных жителей — их доставили в районную больницу с минно-взрывными ранениями.

— Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — пояснил Вячеслав Гладков.

Позднее губернатор Белгородской области сообщил о том, что на на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

— Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, — написал Гладков.

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Видео: Осторожно, новости / t.me

В дальнейшем появились сообщения о том, что украинские диверсанты захватили дом культуры в селе Гора-Подол. Источники RT, близкие к администрации населённого пункта, сообщили, что жители Грайворона пытаются эвакуироваться своими силами. Как сообщает телеграм-канал Baza, в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

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Видео: Readovka / t.me

В это же время «Легион "Свобода России"» и «Русский добровольческий корпус» (оба запрещены на территории РФ) опубликовали несколько видеозаписей, снятых возле указателей населенных пунктов приграничных с Украиной областей.

По информации источника телеграм-канала Readovka, в Грайвороне и близлежащих селах в ближайшее время объявят эвакуацию. Позднее это опровергли в ГУ МЧС по Белгородской области — в ведомстве сообщили, что эвакуация не объявлялась и не производится. По информации «Базы», заместитель главы администрации города Грайворон ранен во время обстрела здания администрации, также ранения получили два сотрудника МЧС.

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Видео: Осторожно, новости / t.me

В 16:45 мск Гладков сообщил еще о трех пострадавших:

— Двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.

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— Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно, — пояснил Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что их сторона не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

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