Пять человек пострадали, введён план «Эдельвейс»: что известно о диверсии в Белгородской области

Также, по словам Гладкова, с беспилотника сбросили взрывные устройства рядом с частными домами в Новой Таволжанке.

— Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

После обстрела села Глотово пострадали двое мирных жителей — их доставили в районную больницу с минно-взрывными ранениями.

— Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — пояснил Вячеслав Гладков.

