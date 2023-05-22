«Трижды заводили сердце»: невеста борется за раненного в СВО жениха. Он лишился глаза и разучился говорить

— Вывели его из комы 10 августа, 16 августа поставили временный протез глаза. И 19 августа уже из центрального госпиталя Бурденко нас перевели в Химки, в 8-й филиал. И мы были там, сейчас вот поехали в Балашиху — на протезирование глаза. Я всё время находилась там с ним. Изначально, когда он еще не мог сам обходиться, просто лежал, если мне нужно было отдохнуть, приезжали его родители. Были с ним. А я ехала сюда, в Ростов, отдохнуть. В Новосибирск я тоже летала, домой. У меня там все-таки дочка 13 лет . Она живет с моими родителями. Ее отца — моего бывшего мужа — убили, — объяснила Анна.

Всё получилось

Труды женщины и медиков увенчались успехом.

— Мы изначально занимались массажами, ЛФК, зарядкой. Физиопроцедуры делали. Потому что врачи мне сказали, что человек после реального инсульта, не после ранения, как у Кости, быстрее восстанавливается, чем после сердечной парализации. Я верила, что он все-таки начнет двигаться. Потом стала дергаться нога, чувствительность появилась. Я его щекотала, как мне сказали врачи, а он ногой дергал. Мне сказали: «Нужно вызывать этот раздражительный рефлекс». То есть щекотать, бесить его. Он с психа начинал говорить какие-то слова. Дергал ногой, рукой. Вот так этот рефлекс весь и пошел. Я в реанимации спала. Лягу, усну с ним. Когда нас перевели в общую семейную палату, свою кровать к нему пододвигала. Сплю, держу за руку. Чтобы он чувствовал, что я рядом и я не брошу. Я ему просто как-то раз сказала: «Что бы ни произошло в наших отношениях, я тебя не оставлю, я тебя не брошу. Что бы ни случилось, я понимаю, куда ты едешь. Я всегда буду рядом, не оставлю тебя», — рассказала невеста раненого бойца. — Я просто знала, что это мое, что я обязана это делать и ставить его на ноги. Если не я, то никто. И все говорят: «Если бы не ты, он бы не дошел до этого результата, в котором находится сейчас».