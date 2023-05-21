Мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы города из-за песни Верки Сердючки: новости СВО за 20 мая

Запрет Верки Сердючки

Мэр Краснодара Евгений Наумов не одобрил репертуар одного из местных караоке-клубов и поручил проверить все подобные заведения города. Причина — прозвучавшая в клубе «Ля Мажор» песня Верки Сердючки «Гулянка», в которой есть строчки из гимна Украины. Мэр потребовал «исключить возможность подобных инцидентов».

Полиция начала проверку. В заведении заявили, что в репертуаре нет песен на украинском языке.