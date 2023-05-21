В Сочи или на Мальдивы? Куда отправиться этим летом без визы: самые бюджетные варианты

Скоро лето — пора отпусков. MSK1.RU подготовил обзор курортных направлений — от бюджетных до самых роскошных, как российские, так и зарубежные. Читайте и выбирайте, куда полететь этим летом без визы, если не хочется коротать отпуск у тещи на даче, и во сколько это обойдется. Цены билетов из Москвы.
Сочи
Один из курортов, популярность которого не уменьшается год от года, а наоборот, растет, особенно после того, как прекратилось авиасообщение со многими странами. Стоимость проживания недалеко (850 метров) от моря здесь стартует от 1500 рублей за двоих в сутки, авиабилеты на одного обойдутся в июне в
Крым
Еще один курорт, куда поток туристов не уменьшается, несмотря на все потрясения и закрытие воздушного сообщения. Сюда можно добраться на поезде, заплатив минимум 4018 рублей на человека в одну сторону в плацкарте, двухместное проживание обойдется в 1000 рублей в мини-отеле в Феодосии за каждые сутки.
Абхазия
Страна души по-прежнему привлекательна для российских туристов во многом благодаря климату, морю, национальному колориту и возможности въехать по внутреннему паспорту. Планировать бюджет на отдых нужно как минимум из расчета 5000 рублей на билеты в плацкарте в одну сторону и 1080 рублей на двухместное размещение за ночь в небольшом семейном отеле.
Турция
All inclusive в 2023 году заметно подорожал и сравнялся с курортами Сочи. Путевки в
Кипр
Да, россияне всё еще могут попасть на Кипр, и даже без визы. Речь идет про северную часть острова, которая является непризнанным государством — Турецкая Республика Северного Кипра. Достойный микс Турции, Кипра с нотками британской культуры. Добраться можно с пересадкой в Стамбуле. На билеты в обе стороны у вас уйдет минимум
ОАЭ
Кажется, в этом сезоне у Турции появился серьезный конкурент, сопоставимый по стоимости и сервису. Единственный минус — днем летом температура воздуха может быть существенно выше +40 градусов, что подойдет далеко не всем. На перелет в Дубай потратите минимум
Таиланд
Популярное уже не первый год место отдыха россиян не собирается сдавать свои «курортные» позиции. Пляжи, море, солнце и еда обойдутся на минималках:
Куба
Остров свободы сейчас подходит тем, кто не боится длительных перелетов со стыковками и готов потратить на отдых довольно-таки внушительную сумму. Перелеты возможны как прямые, так и с пересадками в Стамбуле, обойдется это минимум в
Шри-Ланка
Лето считается низким сезоном из-за дождей, однако это возможность насладиться тишиной, спокойствием и довольно приятными ценами. Авиабилеты —
Мальдивы
Экзотика, доступная теперь далеко не каждому. Если вы любите много часов подряд любоваться нашей планетой из иллюминатора и готовы расстаться с
Эксперты рассказали, что будет с ценами на популярных российских курортах в этом году. Они с сожалением констатируют: «Выгодного отдыха больше нет».
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