В Сочи или на Мальдивы? Куда отправиться этим летом без визы: самые бюджетные варианты

Сочи

Один из курортов, популярность которого не уменьшается год от года, а наоборот, растет, особенно после того, как прекратилось авиасообщение со многими странами. Стоимость проживания недалеко (850 метров) от моря здесь стартует от 1500 рублей за двоих в сутки, авиабилеты на одного обойдутся в июне в 11 216 рублей минимум в обе стороны.