Полиция устроила погоню со стрельбой, а рыбаки выловили 160 литров виски — остросюжетные видео недели

Сегодня в еженедельном дайджесте — десятки литров виски, кража и, конечно, забавные животные.
Ограбить магазин? Выкрасть деньги из кассы? «Зачем мелочиться?» — подумали «герои» нашего первого видео. Они забрали из торгового центра в Тамбове целый банкомат с пятью миллионами рублей внутри. Как они попали в помещение — до сих пор загадка. Возможно, многие вопросы мог бы прояснить охранник ТЦ, но он в это время сладко спал.
В Нижегородской области владелец BMW X5 решил, что легко оторвется от сотрудников полиции. Замеченный ими автомобиль ранее засветился в ДТП и краже бензина с АЗС. Вместо того, чтобы остановиться по просьбе сотрудников, водитель решил ударить по газам. Одного он не учел — как ни быстр его «бумер», пуля из табельного оружия летит быстрее. Экипажу удалось попасть в колеса BMW и остановить нарушителя. Причину стрельбы МВД объясняет просто — такой лихач создает реальную угрозу на дороге. После задержания у него нашлось некое вещество растительного происхождения, которое отправили на экспертизу.
Иногда добро, что называется, само плывет в руки. Природа настолько очистилась, что рыбаки-дальневосточники вместо рыбы добывают десятки литров японского виски. Пока ученые ломают головы над этим феноменом, знающие люди намекают на деятельность бутлегеров, сбросивших контрабандный груз. Одна такая бутыль может стоить около четырех тысяч рублей.
Подборку продолжает своенравная альпака Маруся. Эта особа еще только осваивается в Челябинском зоопарке и вовсю показывает характер — может и плюнуть, если вы нарушите ее личное пространство. Сотрудники заведения уже работают над ее воспитанием, все-таки скоро ей придется стать третьей женой местного альпакского падишаха Еремея.
В мире, полном невоспитанных альпак, погонь, краж и контрабандного алкоголя есть место простым милым вещам и сознательным гражданам. Один из них, например, помог утятам преодолеть бордюр, ставший преградой на пути за мамой-уткой, озабоченно крякавшей где-то неподалеку.
Хотите еще интересных видео? Посмотрите на расслабляющегося медведя или вредного пса Артюшу, которому сделали стрижку, в наших предыдущих выпусках.