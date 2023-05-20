Полиция устроила погоню со стрельбой, а рыбаки выловили 160 литров виски — остросюжетные видео недели

В Нижегородской области владелец BMW X5 решил, что легко оторвется от сотрудников полиции. Замеченный ими автомобиль ранее засветился в ДТП и краже бензина с АЗС. Вместо того, чтобы остановиться по просьбе сотрудников, водитель решил ударить по газам. Одного он не учел — как ни быстр его «бумер», пуля из табельного оружия летит быстрее. Экипажу удалось попасть в колеса BMW и остановить нарушителя. Причину стрельбы МВД объясняет просто — такой лихач создает реальную угрозу на дороге. После задержания у него нашлось некое вещество растительного происхождения, которое отправили на экспертизу.

