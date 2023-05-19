«На границе поставили "невъезд"». Хореограф из России год проработала в Турции, а потом ее неожиданно не пустили в страну

Анастасия Бородина — успешный хореограф из Архангельска. Красивая и амбициозная девушка смогла превратить увлечение в масштабное дело: открыла свою студию танцев, которая быстро стала приносить хороший доход. Карьеру в родном городе девушка оставила внезапно — полетела отдыхать на море в Турцию и... решила не возвращаться. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как хореограф адаптировалась к жизни в курортном зарубежье и с какими сложностями столкнулась — на такое точно способны не все.
Полетела в отпуск и решила не возвращаться
Анастасия танцует с детства, исполнилась ее мечта — работа, на которой делаешь то, что умеешь и любишь. Сначала она работала на студию танцев, постепенно начала сама набирать группы и арендовала зал, учениц становилось все больше, и больше — по итогу было решено открыть свою студию танцев в родном городе.
Открыв свою студию, Анастасия также продолжала сама преподавать в ней, вела пять постоянных групп и регулярно проводила танцевальные мероприятия. Ее доход значительно вырос даже за счет групповых занятий — на потоке обучалось по 100 человек.
Со временем тело девушки стало сигнализировать ей о том, что пора снизить уровень нагрузки. Пиком стали мышечные спазмы и другие проблемы со здоровьем. Сейчас она понимает, что при всей любви к делу загнала себя тогда в бешеный ритм:
Уже тогда девушка посмотрела на свое дело со стороны: к этому моменту достигла своего финансового потолка и поняла, что хочет зарабатывать больше, но увеличивать часы работы было просто невозможно без вреда для себя самой.
Чтобы хоть как-то давать телу и себе отдых, а доход открывал такие возможности, Настя стала больше путешествовать:
Как говорит девушка, ей было холодно в родном городе, который порой еще давил своим видом — казался серым. По итогу решение о переезде укрепилось, но куда и как скоро — она поначалу даже не догадывалась. Однако мысли материализовались: в ноябре 2021 года Анастасия полетела в Турцию и решила не возвращаться.
«Турция — это больше, чем all inclusive»
Большинство людей, которые посещают Турцию, едут туда за беззаботным отдыхом в отеле, купанием в море, загаром и красивыми фото. Анастасия посмотрела шире — как на место, где можно жить.
Природа, море, горы, огромное количество интересных мест и городов — всё это захватило девушку. В отпуске она поняла и самое главное: вот климат, в котором ей максимально комфортно:
— Аланья — самый южный и солнечный город Турции, там очень редко не бывает солнца, только в зимний период иногда идут дожди, — рассказывает девушка про место, где решила жить.
С переездом в Турцию у северянки получилось воплотить давнюю цель — выйти с уроками по хореографии в онлайн. Именно здесь она запустила свои первые онлайн-проекты.
Сначала девушка проводила индивидуальные онлайн-уроки, а после запустила свой первый проект для женщин «Школа раскрепощения».
— У меня давно был такой запрос — выйти в онлайн, — вспоминает девушка. С прежним ритмом в студии было меньше времени на себя, что уж говорить про полноценные отпуска. Долгое отсутствие — риск потерять учеников. Теперь такого страха нет.
Дорого ли жить в Турции: «Нужно знать места»
Турция — туристическая страна, поэтому надо искать, где предложения для приезжих, а где — для местных. Когда северянка переехала сюда в 2021 году, цены, конечно, были ниже, плюс не сезон — ноябрь. Пообедать можно было в пределах 300 рублей:
— Это был огромный, вкусный кебаб, овощи, салат, несколько соусов и айран (кисломолочный напиток. — Прим. ред.) — рассказывает девушка, уточняя, что и турецкая лира на тот момент упала в цене.
Одна турецкая лира — 3,95 рубля (по данным на 14 мая 2023 года. — Прим. ред.) Есть места, где цены начинаются от 150–200 лир за одно блюдо, но если не идти в туристическую зону, можно плотно и сытно поесть — даже несколько блюд за такую же цену.
— Турки очень любят хлеб, — заметила девушка, которая и сама тут стала чаще употреблять этот продукт. В Аланье хлеб стоит уже пять лир, а когда она только переехала, был дешевле вдвое. — Местные жители сами болезненно воспринимают повышение цен.
Наша землячка говорит, что климат там позволяет выращивать то же авокадо у себя на грядках, отсюда и доступность таких товаров.
Мы поинтересовались у нее, дорого ли там лечиться. Она ответила, что беспокоит даже не это, а недостаток компетентных и русскоговорящих врачей, которые смогли бы объяснить, что с тобой происходит. Квалифицированные специалисты — это то, чего там, по ее наблюдениям, порой не хватает.
К русским, кстати, какого-то особого отношения после начала СВО она не заметила:
— В моем кругу общения никогда не встречала негатива. По моим ощущениям, турки достаточно дружелюбные и гостеприимные.
О перспективах получить вид на жительство
Сейчас многие желающие получить вид на жительство в Турции (далее — ВНЖ. — Прим. ред.) сталкиваются с проблемами. И раньше в некоторых районах Турции никому нельзя было его получать в связи с большим наплывом иностранцев, а сейчас правила еще больше ужесточились.
Год назад после подачи документов на ВНЖ Анастасия получила положительный ответ уже спустя неделю, а сейчас даже ответа можно ждать 3–4 месяца.
— Если тебе пришел отказ, получается, что ты нелегально находился в стране эти месяцы, и приходится платить штраф, а на границе могут поставить «невъезд», — предупреждает девушка.
Заранее до того, как прошел год с получения прошлого ВНЖ (а действует он год), Анастасия подала документы на его продление. Спустя три месяца Анастасия получила отказ в местном офисе:
— Крохотный кабинет, всё заставлено горой розовых папок, я не представляю, сколько времени требуется, чтобы сотрудники полноценно просмотрели каждую, и как они определяют, кому давать ВНЖ.
За больше, чем год жизни в Турции, Анастасия нашла много новых знакомых — знает, где и какие встречи проходят, как их искать, хорошо ориентируется в Аланье и говорит, что может назвать это место домом. Она по-прежнему ведет свои дела, но ищет пути развития — на одном из обучений в марте 2023 года появилась возможность посетить Дубай. Девушка решилась на поездку, но это добавило сложностей в ситуацию с видом на жительство:
— Я узнала об отказе в ВНЖ в день вылета в Дубай, — вспоминает девушка. Она понимала, что нужно будет заплатить штраф и дальнейшее ее пребывание в стране мечты будет под большим вопросом. В итоге на границе ей поставили «невъезд», что повергло девушку в шок. — При этом я чувствовала, что путешествие в ОАЭ даст мне еще более мощный рост и масштаб.
— Первые дни я была в какой-то прострации, — делится девушка, которая этой весной снова многим рискнула.
Вернуться в Турцию будет невероятно сложным квестом, который ей предстоит пройти. Сейчас Настя путешествует по России и вместе с юристом пытается решить все проблемы в надежде скорее оказаться там, где ощущает себя как дома. Но одно она знает точно — мечты исполняются, и, несмотря на все страхи, нужно пробовать что-то новое.