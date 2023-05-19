«На границе поставили "невъезд"». Хореограф из России год проработала в Турции, а потом ее неожиданно не пустили в страну

Уже тогда девушка посмотрела на свое дело со стороны: к этому моменту достигла своего финансового потолка и поняла, что хочет зарабатывать больше, но увеличивать часы работы было просто невозможно без вреда для себя самой.

Чтобы хоть как-то давать телу и себе отдых, а доход открывал такие возможности, Настя стала больше путешествовать: